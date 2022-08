¿Cuánto se debe dejar de propina en un restaurante?, esto dice la Profeco al respecto

Irapuato, Gto.- En un polémico video que circulo en Tik Tok y que fue publicado por el usuario @fan.account172 recientemente de Kimberly Flores y Edwin Luna que además se viralizó después de que Kim fue captada llevándose la propina de un mesero que los atendió en un restaurante.

A raíz de esta acción se abrió un debate sobre este tema de las propinas en redes sociales sobre cual sería la cantidad adecuada a dejarse en estos lugares.

En el video se muestra a Kimberly Flores quien protagonizó esta polémica por haberse llevado la propina de un mesero, en este se ve que primero revisa cuánto dejó en la mesa y posteriormente cuestiona a Edwin Luna si pensaba dejar todo eso, a lo que él le contesto que sí -es el 10 por ciento- y ella entre risas le comenta -”Yo, me lo traje, dejo la propina, y dije todo eso dejó”, qué lindo, qué dadivoso.

La acción de la esposa de Edwin Luna se viralizó y aunque Kim Flores aclaró que fue una broma a raíz de esto los usuarios la comenzaron a cuestionar y hasta incluso a criticar con comentarios.

Por lo que respecta al tema de propinas en los restaurantes la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene claros los lineamientos en lo que respecta.

En la primera lugar la Profeco destaca que los restaurantes no pueden exigir propina y esta es una gratificación voluntaria y no puede incluirse en la cuenta sin consentimiento del consumidor.

Y reitera la procuraduría del consumidor que la única obligación que tienen los consumidores es pagar el total de su cuenta y si se considera que el servicio lo amerita se puede dejar la propina a manera de gratificación por el servicio que se proporcionó y no es obligatorio ni existe un monto mínimo o máximo a cubrir y añade que si algún establecimiento comercial exige consumo mínimo, propina, no exhibe, no respeta o aumenta injustificadamente sus precios puedes denunciarlos enviando un correo a denunciasprofeco@profeco.gob.mx que lleve la información del Nombre del Proveedor, Dirección del comercio con calle, número, colonia, alcaldía o municipio, estado y código postal.

Y para los usuarios que comentaron el video de Kimberly Flores no hay un monto mínimo ni máximo para dejar una propina, la Profeco agrega -Tú decides si quieres dar propina y tú defines el monto.-