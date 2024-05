En Guanajuato se tienen 285 denuncias en contra a comunidad LGBTTIQ+

Integrantes del Colectivo LGBTTIQ+ Conmigo Sí, argumentaron que a pesar de contar con la Ley Olimpia, no se sienten arropados ante la falta de sensibilización por parte de la ciudadanía, pues se han registrado casos recientes de acoso y de violencia cibernética.

“A nosotros nos han llegado denuncias anónimas ya sea de ventilación de fotos íntimas, que también tenemos un conflicto ya que las denuncias que nos han llegado han sido de hombres, en donde la Ley Olimpia no nos arropa a nosotros como comunidad, entonces tenemos que hacer reformas a la ley y por eso estamos luchando. Las denuncias que nos han llegado han sido de acoso de la ciudadanía”, explicó Mitzy Andrade integrante del colectivo Conmigo Si.

El Colectivo de Conmigo Si, dio a conocer que la violencia que se ha registrado ante los integrantes de la comunidad LGBTTIQ+ ha sido muy constante en donde todas las denuncias que se han registrado en el estado se hacen visibles en una plataforma digital.

“En lo particular en una tienda departamental realizó un sonido de asco o repudio al verme a mi con mi pareja mujer, entonces como no hay un lugar para ir a denunciar, no iré a contarle al colectivo, nos vamos quedando con todo esto, pero existe una plataforma que se llama Visible.LGBT en donde podemos demostrar que en Guanajuato hay 285 casos donde se han demostrado que han subido algunas denuncias”, explicó.

Mitzy Andrade señaló que a pesar de contar con el apoyo y solidaridad por una parte de la población salmantina, existe otro segmento de ellos que todavía no acepta a los integrantes de la comunidad LGBTTIQ+.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

“No hay sanciones para llegar y que una persona te haga una cara de disgusto o un sonido de asco, todavía no hay sanción, pero existe y seguirá persistiendo en esta comunidad”, concluyó.