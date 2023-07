Conoce la historia de Tere, la Shakira de Guanajuato

León, Gto. (OEM, Informex).- Discriminación en concursos de canto, faltas de oportunidades de trabajo, hace años estuvo a punto a perder su voz, son parte de la vida de María Teresa Juárez, mejor conicidad como la “La Shakira de Guanajuato ”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ha alcanzado fama por mostrar su talento en las plazas del Centro de León y Guanajuato Capital, dejando claro que con talento se nace. En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana (OEM), la cantante compartió la historia que hay detrás de su voz.

Actualmente tiene 52 años, nació en San Luis Potosí, su familia desde que ella era muy chica, decidieron mudarse de su estado de origen a León, en busca de una mejor vida.

PIERDA LA VISTA

Además de su talento nato, también llama mucho la atención que es una mujer con debilidad visual. Junto a su esposo Adrián, hacen de cada plaza sus escenarios a cambio de recibir algunas monedas.

Su vida no ha sido nada fácil, pero la música y su fortaleza mental la han ayudado a salir adelante. A los tres años de edad se golpeó la cabeza, golpe que un año después la hizo perder la vista.

Este episodio de su vida dijo, es el que más tiene grabado y recuerda claramente que pasó segundo a segundo.

Explicó que su mamá trabajaba todo el día, entre hermanos se cuidaban, apenas tenía tres años, andaba jugando como todo niña a su edad, brincó una cuerda que la hizo caer en una piedra y se pegó en la cabeza.

“En la noche yo lloraba porque me dolía mucho. Mi hermano le cuenta a mi mamá que me había caído a medio día, que no le habían dicho antes porque los iba regañar”, el tema se quedó, así como una travesura más.

Cuenta que al año poco a poco dejó de ver. Cuando la llevaron al doctor les dijeron que ya era demasiado tarde, se le había hecho un coágulo de sangre por dentro.

Explicó que entre varios músicos, amigos de la familia, hicieron una recolecta para que la operaran y poder recuperar su vista, pero el día de la cirugía llegó al sanatorio con su mamá, pero nunca se presentó su papá con el dinero que se juntó y no se efectuó la operación.

Tiempo más adelante a la edad de 23 años trataron de limpiarle el ojo, para que alcanzara a tener algo de vista y tampoco pudieron hacer nada por su salud.

Ha visitado varios doctores de Ciudad de México y Guadalajara, ya no le dan esperanza alguna de que recupere su vista.

También puedes leer: Drag Race México: Matraka inspira uno de usos looks en danza de Guanajuato

SU VOZ LA HA SACADO ADELANTE

Desde niña comenzó a cantar, lo hacía cuando estaba sola en su casa gracias a que su hermano y su papá ensayaban, ella lo hacía también a manera de juego.

“Por decir una fecha exacta, ya cantaba desde los ocho años, mi papá tenía su grupo, pero mi mamá nunca me dejó ir a cantar con él”, mencionó.

Tere sabía de su talento, entendió que cantar es un don de su familia, mantuvo la fe para buscar la manera de meterse al mundo de la música.

“Cuando tomé la decisión de dedicarme a cantar lo hice en un festival del Día de las Madres de mi escuela. Me invitaron porque ya me habían escuchado, de ahí en adelante entre a todo tipo de festivales que me enteraba”, el tema que eligió en sus primeras presentaciones fue “Señora, señora”.

La idea de comenzar a cantar en las plazas públicas fue de su esposo Adrián, confiesa que tenía mucho miedo de cantar en la plaza principal.

“No se me olvida que fue un Jueves Santo y desde que me escucharon, la gente no me dejó ir. Soy muy sincera no tenía repertorio, era muy escaso, sólo traía canciones de Shakira y con eso tuve para enamorar al público”, debido a la gran aceptación por 11 años la plaza principal fue su escenario.

Como familia decidieron irse a vivir a Guanajuato Capital, luego de que su esposo Adrián perdiera la voz, señala que allá es una ciudad más pequeña, no hay tanto bulevar como en León y ya llevan nueve años viviendo allá.

La familia ha crecido y el talento también junto a su esposo e hija, dan servicio a eventos, fiestas de todo tipo y sus costos van desde $500.00 la hora con una bocina, más viáticos.

PARA ELLA NO EXISTEN IMPOSIBLES

A sus 52 años trabaja 5 horas al día: “Lo que más me gusta de mi trabajo es que cantando me siento muy bien, soy feliz”, lo más bonito que ha vivido es que un día la invitaron a cantar a la plaza de toros de Melaque, cantó para 3 mil.

Ésta ha sido una de sus mejores actuaciones. Compartió que mientras cantaba se le olvidó que no veía, era bastante gente la que alcanzaba a sentir, además compartió escenario con Teo González.

Su repertorio actual es de más de 300 canciones de Jenny Rivera, Rocío Dúrcal, Alejandra Guzmán, Marisela, sus favoritos son la Oreja de Van Gogh y Shakira.

SUFRE DE DISCRIMINACIÓN

En su andar la cantante ha hecho de todo para mantenerse en la música, platicó que buscó el apoyo de Santa Fe Klan, pero no han concretado nada.

Ha hecho casting para La Voz México, donde audicionó con el tema “Lo siento mi amor”, le fue bien, pero jamás le volvieron hablar, cree que la discriminan por su condición física.

Pero su lema de vida es “Nada es imposible”, se le pasa aprendiendo canciones.

“No se dejen vencer por cuestiones como discriminación, todo es pasajero, en los concursos siempre me descalifican, pero sigo adelante”.

Durante la pandemia aseguró que la gente dejó de asistir a las plazas, por lo que decidió irse a trabajar en las orugas (transporte de León) y le fue bastante bien.

Ha grabado tres discos de covers y espera pronto sacar un disco con temas inéditos de la autoría de su esposo.

SU SUEÑO ES CONOCER A SHAKIRA

La cantante se ha ganado el mote de “La Shakira de Guanajuato”, tiene un sueño pendiente, y es nada más y nada menos que conocer a Shakira en persona, espera que alguien le ayude a realizarlo, aunque le dé un infarto.

“Me emociona que me digan la Skakira de Guanajuato, yo sé que no es porque me parezca, es porque cantó igual a ella”, agradece a todos los que comparan su talento con la colombiana.

El tema más importante para la carrera de Tere es “Antología”, explica que todo nació cuando comenzó a imitarla y tiempo después se dio a la tarea de aprenderse todas canciones de la colombiana.

Hace siete años un señor la grabó, con la idea de subir el video a redes sociales para que llegara a Shakira, objetivo que se logró y la intérprete de “Pies descalzos”, la escuchó y dijo que lo hacía muy bien y que esperaba algún día conocerla.

La carrera de cantante no ha sido nada fácil además de las oportunidades de trabajo, la salud es muy importante Tere estuvo a punto a perder su voz, por cantar sin micrófono, situación que puso en riesgo sabe que con su voz ella puede ver las almas de su público.