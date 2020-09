Abrazado a su perro, así muere niño tras incendios en Estados Unidos

Cada vez son más los daños que causan los incendios forestales que afectan a los estado de California y Oregon en Estados Unidos, han destruido miles de hectáreas y dejado a cientos de personas sin hogar pues han tenido que huir del fuego.

La historia de un pequeño que murió abrazando a su perro en los incendios de Oregón conmovió a muchos. Wyatt Tofte tenía 13 años quien quedó atrapado en el fuego que consumía el condado de Marion, Oregón.

This is 12-year-old Wyatt Tofte and his grandmother Peggy Mosso. Wyatt was found dead with his dog near his home in Lyons, Oregon where the Santiam Fire is burning. His grandmother was also killed. They are the first two confirmed deaths in the Oregon wildfires. pic.twitter.com/7iNI1UZ7pY — Brian Kosciesza (@BrianKosh) September 10, 2020

Chris Tofte, papá de Wyatt, relató la tragedia a los medios, cómo encontró al pequeño y a su esposa. La mujer le dijo: "Soy tu esposa", a quien no reconocía por las quemaduras.

