Impulsa estudiante que Universidad de Guanajuato aparezca en Lego

Luis Ángel Montealongo, originario de Guanajuato Capital, y quien actualmente es estudiante de la Universidad de Guanajuato en la carrera en Ingeniería Ambiental lanzó una propuesta a la empresa Lego a través de su página Lego Ideas de como se vería el edificio central de la Universidad de Guanajuato (UG) como un nuevo set para armar con sus característicos bloques.

Éste histórico inmueble data los daños 50´s y se ha convertido en uno de los más representativos de la ciudad capitalina e incluso del estado ante los ojos del mundo.

En entrevista para la OEM, Luis Ángel, comentó que la idea le surgió mientras navegaba por las redes sociales, donde descubrió que podía mandar propuestas para que la reconocida marca de los bloques hiciera este mítico recinto, ya que además de ser estudiante de la Universidad de Guanajuato, desde el primer momento que conoció las instalaciones del edificio central quedó enamorado de su arquitectura.

“Yo ya había tenido 'Lego´s', hace mucho años, pero ahora, mientras estaba en internet vi que había un programa para tu propio set, entonces se me ocurrió que estaría increíble que la universidad estuviera ahí”, mencionó.

El joven guanajuatense, contó que en menos de dos días construyo este set de manera virtual y lo publicó a través de la página oficial de Lego Ideas, en donde él mismo detalló una a una las especificaciones de su propuesta y la lanzó el pasado 31 de enero.

“En menos de dos días hice varias propuestas de lo que podría mi idea para este nuevo set, pero me la rechazaban por que no tenía que pasar de 3 mil piezas, por lo que me decidí hacer el edificio, un salón de clases y las escalinatas, las cuales considero que son parte fundamental de este lugar”, expreso.

Para que este set se convierta en una realidad se tienen que reunir 10 mil votos de personas que les guste la idea; por ello, para las y los interesados en participar en apoyar este proyecto podrán hacerlo entrando a la pagina de internet www.ideas.lego.com y buscan el apartado que diga Universidad de Guanajuato.