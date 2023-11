Si en el Buen Fin no respetan precios o promociones ¡Denúncialos con la Profeco!

Irapuato, Gto. Cuando un proveedor de bienes o servicios afecta a tus derechos como consumidor, existen dos formas de emprender acciones en su contra, la denuncia y la queja, y cada una de estas tiene su procedimiento particular.

Denuncia, tú puedes exponer ante PROFECO actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta intereses, por ejemplo si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no te dan kilos o litros de a litro o si un producto se anuncia usando de publicidad engañosa, entre muchos otros casos.

En respuesta a tu denuncia, Profeco realizará una visita de verificación al proveedor y si se constata que efectivamente lesiona los derechos de los consumidores, será sancionado para que no siga cometiendo abusos.

En este caso el o la denunciante no está obligado a presentar pruebas de la falta ni se le pedirán sus datos personales, lo único que hay que hacer es describir la situación de manera breve y con todos los datos posibles, además del nombre del proveedor, el producto, servicio, falta detectada, domicilio o lugar y fecha.

Para realizar las denuncias envía un correo electrónico a Denucias.

Denuncias establecimientos comerciales: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Denuncias combustibles: denunciasgasolina@profeco.gob.mx

Denuncias Gas LP: denunciasgaslp@profeco.gob.mx

Denuncia Publicidad Engañosa: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

Denuncias telecomunicaciones: denuncias.telecom@profeco.gob.mx

También puedes llamar al Teléfono del Consumidor

55 5568 8722 o asiste a alguna de las Oficinas de Defensa del Consumidor en el país.

La queja es una reclamación formal cuando un proveedor te perjudica directamente al no respetar los términos y condiciones en que contratas un servicio o adquieres un bien, un ejemplo que no respeten la garantía de un producto que te vendieron en malas condiciones o que una aerolínea se niegue a prestarte el servicio que pagaste o cuando te cobren una tarifa más alta que la que corresponde a tu consumo o lo acordado por ambas partes.

Para levantar una queja es necesario que acudas personalmente a la oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana a tu domicilio y esto es lo que te pedirán, Tu Nombre y Domicilio, Identificación oficial, Contrato, recibo o comprobante de compra, Nombre y Domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado, Descripción del bien o servicio que se reclama y la reclamación y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja, Formato de recepción de queja impreso.

Si estas en el extranjero esto es lo que debes hacer

Si te encuentras fuera del país y has realizado alguna transacción con alguna empresa mexicana que te haya incumplido, también puedes presentar tu queja vía telefónica o por internet a través del Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE) para lo cual llevarás el siguiente procedimiento.

Presentar una carta explicando los hechos en el que incluirás tu nombre, domicilio, correo electrónico, así como los del proveedor que te afectó, que aparezcan en el recibo o comprobante de la transacción, formato de recepción de queja, identificación oficial y comprobante de domicilio, escaneados, recibos, facturas y contratos que amparen el bien adquirido o servicio contratado, escaneado, cualquier otro documento adicional que pueda contribuir a la reclamación.

Envía la documentación por correo electrónico a la dirección extranjeros@profeco.gob.mx también puedes proceder en línea con las empresas que se encuentran registradas en nuestras herramientas Concilianet y Conciliaexprés

Fuente: Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)