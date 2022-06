Shein sale a desmentir el supuesto maltrato a sus empleados

León, Gto.- Después de que se hiciera viral “El llamado de auxilio”, por parte de empleados de la marca Shein. La empresa salió a desmentir y dar su postura en TikTok, señalando de “fake news” el contenido que se viralizó.

ACUSACIONES

Todo lo que originó esta nueva controversia en contra de la marca de ropa, fueron una etiquetas de cartón donde se pedía ayuda con mensajes escritos a mano o etiquetas rayadas con pluma, supuestamente escrito por empleados de las maquilas, se denunciaba explotación laboral a niños y mujeres, circularon por todas las redes sociales.

Usuarios de Tik Tok, se encargaron de hacer viral el supuesto caso de abuso laboral que sufren los empleados en Shein que replicaron miles de usuarios “Los llamados de auxilio en sus prendas”.

@sheinmex Recientemente, se han publicado varios vídeos en TikTok que contienen información engañosa y falsa sobre SHEIN. Queremos dejar muy claro que nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la cadena de suministro. Nuestro Código de Conducta es estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral y no toleramos su incumplimiento. No toleramos ningún tipo de comportamiento que no respete lo ético y lo lícito. ♬ 原创音乐 - SHEIN Mexico

El tema se volvió tendencia lo que logró que se alertara en todo el mundo de una posible “explotación laboral” por parte de Shein, con frases como: “Necesito ayuda”, “Me duelen los dientes”, se viralizaron en Twitter, Facebook y TikTok, usuarios afirmaban haber encontrado “llamados de ayuda”, en sus prendas recién compradas.

POSTURA

En cuestión de días Shein, dio a conocer su postura a través de su cuenta oficial de TikTok, aclaró que en la cadena de suministro no existen “llamados de auxilio”, por parte de sus empleados de la maquila china.

“Recientemente, se han publicado varios vídeos en TikTok que contienen información engañosa y falsa sobre SHEIN. Queremos dejar muy claro que nos tomamos muy en serio los asuntos relacionados con la cadena de suministro. Nuestro Código de Conducta es estricto y prohíbe a los proveedores el uso de trabajo infantil, forzado o explotación laboral y no toleramos su incumplimiento. No toleramos ningún tipo de comportamiento que no respete lo ético y lo lícito“, publicó la compañía en la red social china.

MENSAJES FALSOS

La marca aprovechó para mostrar un video en el que indicó que casi todas las denuncias del supuesto maltrato laboral, por parte de la empresa de ropa Fast Fashion, así como a comentarios de usuarios que piden mostrar más de sus procesos de producción para corroborar que lo que afirman es cierto.

El video aclaratorio que lanzó Shein, tiene una duración de 15 segundos y aprovecharon para decir que diversos medios de comunicación, mostrando las quejas de los usuarios con banco de imágenes, fotos de noticias ajenas a la marca y de años pasados y hasta el rostro de algunos usuarios que difundieron la noticia falsa.

Pero no solo desmintieron la noticia. Además desde la cuenta oficial de la marca, contestó a la mayoría de usuarios que se unieron a la queja del maltrato laboral