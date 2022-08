Tienda en línea de nuevo en controversia por la venta de mini shorts de mezclilla

León, Gto.- Una vez la marca de ropa Shein en medio de la polémica por la venta de mini shorts de 325 pesos que han sido bastantes criticados por su exuberante diseño.

Los mini shorth que han causado controversia se describen en su página como unos "pantalones cortos de botín ribete sin dobladillo mezclilla”, los tienen disponibles en color azul y negro.

La controversia inició con algunas de sus compradoras que han externado que parece más un bikini que unos shorts.

"Que dice Shein que esto son unos shorts. Yo no sé pero aquí veo un bikini de vaquero"; "Si consiguen vender tan solo me quito el sombrero"; "Que risa el calzón short de mezclilla de Shein todos los días me sale la publicidad", son algunos de los mensajes que han publicado algunos usuarios.

La responsable de la venta de los llamativos mini short es la empresa Eilly Bazar, que en su descripción en el sitio de Shein, destacan por ser una marca líder con los “diseños más actuales” y en tendencia para mujeres jóvenes. Además puntualizan que se esfuerzan por ofrecer los estilos más exclusivos a buen precio, con la idea que sus clientas disfruten de su experiencia de compra online.

La marca cuenta con otros diseños de mini shorts que también se venden a través de Shein y a pesar de estar sumergidos en la polémica en redes sociales, en el perfil cuentan con reseñas buenas acerca de sus prendas de personas que aseguran que ya recibieron sus pedidos.

“Mini short” de Shein, la nueva prenda que ha causado polémica en el mercado. Pronto las veremos con ellos puestos por las calles de Monterrey. Pero, se lo irán jalando hacia abajo para aparentar decencia y recato. Son la generación de Cristal. Y se quejaran porque las vemos...! pic.twitter.com/BVkr62ENLV — Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 14, 2022

Una rayita más al tigre

No es la primera vez que la empresa China enfrenta este tipo de polémicas. Hace unas semanas fue denunciada por una empresa mexicana denunció plagio de una blusa de bordados elaborada por artesanos mexicanos.

Tras las quejas, la Secretaría de Cultura de México tuvo que intervenir y envió una carta a la empresa para pedirles una explicación por apropiación cultural. Finalmente la empresa Shein ofreció una disculpa al país y eliminó de la página la blusa que estaban vendiendo.

La empresa también fue expuesta en TikTok luego de que algunos usuarios aseguraron que habían recibido notas de auxilio por parte de los trabajadores de la compañía, algo que posteriormente Shein desmintió.