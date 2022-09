¿Por qué se pone la piel de gallina en los humanos?

Irapuato, Gto.- Te has dado cuenta que esta reacción a menudo te ha puesto los vellos erizados, ya sea por que has salido de una alberca mojado, o cuando la temperatura a bajado y sientes el frío que recorre por tu cuerpo, o bien cuando estas viendo una película de terror y no sabes en que momento te hará saltar y poner la piel de gallina.

Pues bien la piel de gallina es una reacción corporal inevitable que tradicionalmente se asocia al frío y a las emociones intensas.

Esta respuesta involuntaria y poco discreta se le conoce también como horripilación cutánea o piloerección (Contracción involuntaria de los músculos erectores del pelo que provoca que le vello se erice), además esta reacción suele venir acompañada de escalofríos una reacción fisiológica que da una sensación de frío a todo el cuerpo.

La piel también puede cambiar de textura si algo nos emociona por ejemplo cuando recibimos una dedicatoria especial, rechinar de dientes, frotar un filo sobre un plato de cerámica o cuando se da por hacer las necesidades fisiológicas una excitación sexual.

Todos estos cambios que percibimos pueden llevarnos a tener los pelos de punta como también se le relaciona a esta reacción, que se produce en los antebrazos, los muslos, la cara y el cuello.

La piel se eriza por los vellos del cuerpo humano que tiene en su base un músculo llamado erector del pelo y esta se produce porque esta musculatura tiene una respuesta nerviosa dirigida al sistema central y a raíz de esta los músculos erectores se contraen y hace que se levanten, cada uno de los pelos de cuerpo, cuando este proceso ocurre los poros se dilatan haciendo que la sensación de piel de gallina parezca espeluznante.