¿Por qué los niños lloran el primer día de clases en el Kinder?

Irapuato, Gto.- El primer día de clases siempre será el más difícil especialmente para los pequeños de nuevo ingreso a preescolar, en este caso es común ver a un niño llorar al dejarlo en la escuela y no quiere entrar, se aferra a su mamá por lo regular y esto ocasión a que sea un martirio de sentimientos entre madre e hijo.

Pero qué hacer ante esta situación que se presenta, el papel de los padres es fundamental para ayudar al niño a que la experiencia de ir al kinder sea lo menos estresante.

Existen varias razones por las que un niño llora al dejarlo por vez primera en el preescolar y algunas de las más comunes son, la edad entre más pequeño sea el niño es probable que llore por angustia de separación.

La otra es la sobreprotección los niños que la tienen de sus padres, experimentaran más dificultad para adaptarse a los cambios por que le costará al niño quedarse en su nueva áreas de trabajo y experimentara más angustia sin sus papás y a los primeros días de escuela y que sabe el pequeño que tendrá que regresar.

Para ayudar al niño a superar esta angustian cuando este llorando el primer día de ir al kinder debes saber como actuar, lo primero es mantener la calma y no estresarse o angustiarte junto con él, lo recomendable es mantener una actitud positiva evita estar con lagrimas en los ojos, debes apoyarlo y muestra tranquilidad y confianza.

Otra de las recomendaciones es no te asomes por los rejas de la escuela o ventanas del salón, este es uno de los peores errores, ya que si el pequeño se quedo llorando y te ve se angustiará más y en ese momento el pensara que vas por él y estará buscándote durante el horario de clases.

También se recomienda realizar una rutina para que el niño no llore y esta les ayudara a sentirse seguros y evitaras momentos de estrés que empeoren la situación para tu pequeño, una de la sugerencia es salir temprano de casa para poder controlar en el su angustia ya que iras platicando con él.

Si llegas temprano podrás despedirte bien del niño, no es recomendable llegar y dejarlo rápidamente sin que se de cuenta, error también muy común en los papás esto solo hará sentir a tu hijo que se quedo solo y abandonado, procura darle un fuerte abrazo y un beso y decirle “Paso por tí, diviertete con tus nuevos amigos y en tu clase”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Eso si evita las promesas de que le vas a compara un juguete o golosinas preferidas con la condición de que entre a la escuela y no llore, este tipo de cosas no ayudan en lo absoluto por el contrario solo generaras un capricho que seguramente no le cumplirás.

No es fácil ver a tu hijo llorando y que se te parta el corazón pero es recomendable seguir estos consejos y tenlo por seguro que poco a poco el niño se adaptara a esta situación escolar y no llorará más ten paciencia y demuestra lo mucho que lo quieres en ese momento tan difícil para él.