Pokémon GO permite combatir sin salir de casa por Covid-19

Como medida para prevenir contagios de Covid-19 Niantic y Pokemón GO anunciaron que eliminó el requisito de caminar 3 kilómetros para poder combatir contra otros entrenadores. Niantic, desarrollador de Pokémon GO, anunció que esto será sólo temporal.

Aún así, la medida llega tarde a países como España o Italia, que desde hace varias semanas están en estricta restricción por la pandemia de Covid-19.

Ahora, podrás “enviar desafíos de Combates de Entrenador a Buenas amistades y Grandes amistades”.

Trainers, Lugia Raid Week and Raid Hour have been canceled. Trainers will now have the chance to encounter Cobalion as a GO Battle League reward encounter during this time until Tuesday, March 31, 2020, at 1:00 p.m. PDT. pic.twitter.com/OrNgvRdHj8 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 24, 2020

La opción estará disponible desde ahora y hasta el 13 de abril; otro de los beneficios es que podrás adquirir un pack de 100 pokébolas por sólo una moneda.

La actividad en los gimnasios no ha sufrido ningún cambio hasta el momento, ni las incursiones estándar. La incursión que sí fue cancelada fue la de Lugia, que estaba planeada para llevarse a cabo este fin de semana.

Trainers, we've made changes to @PokemonGoApp until further notice, including adjusting gifts and adding Weekly bundles for 1 PokéCoin (featuring 100 Poké Balls this week), see the full list of changes here:https://t.co/Mz626yqg4t — Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 23, 2020