Perrito se roba una bolsa de churros de un puesto y niño va tras el travieso can

Irapuato, Gto. El video se ha vuelto viral en TikTok, en donde se ve aún niño que va tras el perrito para darle alcance y quitarle la bolsa de churritos que quizá este animalito se robo de algún puesto de vendimia o se los quito al pequeño.

Los perros callejeros día a día se han vuelto todo unos protagonistas en las redes sociales y este no es la excepción al ver a este pequeño can ir a toda aprisa por la calle, con una gran bolsa de churritos que seguramente se los robo de algún puesto o se la arrebato al niño que también va a toda prisa tras el perro.

La publicación fue dada a conocer en la cuanta de @Miliamairimonerom, quien compartió este curiosos momento del perrito que lleva la bolsa de churros y además ya tiene más de 4 millones de reproducciones.

@milimairimonerom #💞emily💞 #parati #fypシ゚ #🤣 ♬ Como la Luna - Banda Maguey

Pareciera indicar que este perrito estaba en busca de alimento y se topo con el niño o con un puesto en donde seguramente aprovecho y tomo esta bolsa de botana y en seguida logro huir del lugar, aunque no contaba con que el pequeño que lo persiguió y por el momento no se sabe si se recupero la mercancía.

El video al ser dado a conocer los usuarios de inmediato reaccionaron a la actitud del animalito con miles de mensajes que escribieron en TikTok.

“Me da mucho gusto que el que grabo no ayudó”, “Corre corre por tu vida firulais y no mires atrás”, “Porque el qué graba no le ayuda a escapar más rápido al perrito” , “También tienen derecho a una botanita” , “Aguanta quiero 5 de churritos jajajaja firulais ya no vendo”, “El firulais con permisito dijo Monchito”, “ Era la venta del niño y ahora que venderá”.