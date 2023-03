Perro aprovecha para meterse a un balde con agua para jugar y mitigar el calor

Irapuato, Gto. Ya todos sabemos que las redes sociales se encuentran repletas de videos en los cuales aparecen perros en situaciones muy llamativas, tiernas y sobre todo muy ocurrentes y estos momentos hacen que el contenido de las grabaciones se vuelva viral de una manera fácil.

En este video clip compartido a través de la red social en TikTok por la cuanta de @moiseschoquerivejanko, se puede apreciar cómo el perrito se mete a darse un buen chapuzo en un pequeño balde con agua la escena fue muy tierna que se a vuelto muy viral.

Este entretenido momento fue protagonizado por este divertido can, que ha cautivado a miles en las redes sociales por su peculiar forma de meterse a jugar dentro de este balde con agua mientras este se llenaba, no la pensó dos veces se acerco y brinco para meterse dentro de este tambo y disfrutar de un buen chapuzo y hasta se sumergió, al perrito se le nota el entusiasmo la diversión por la cual se desvivió por estar dentro de este recipiente y quizá hasta mitigo el calor.

#calor #viral #fypシ #perritos #perritos #perritos #perritostiktokers #calor #quecalor ♬ Que Calor - Supermerk2 @moiseschoquerivejanko Respuesta a @hareldsotomayortapia #perritostiktokers

El video al ser compartido en rede sociales los internautas de inmediato reaccionaron con mensajes en donde escribieron “Por un momento pensé que ya no iba a poder salir”, “Aquí los que pensaron que ya no saldría el firulais”, “Mi ansiedad al ver que el perrito no salía”, “Pensé que se iba ahogar”, “El perro del 8”, “Mi perro ve el balde con agua y se pone a temblar”, “Yo estoy acostada en el piso por el calor”.

Hasta el momento el video ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones y miles de likes, una grabación que sorprende nuevamente por las ocurrencia que realiza este animalito, de disfrutar plenamente este momento de mojarse .