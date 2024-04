Mujer que miró eclipse solar directamente sufrió daño irreversible; esta es su historia

Los eclipses solares se perciben con poca frecuencia, en especial cuando son totales y en cierto momento del día se hace de noche por completo, como ocurrió el pasado lunes 8 de abril. Sin duda, son eventos únicos que muchas personas quieren presenciar para experimentar de primera mano como se obscurece la Tierra.

Los especialistas destacan que se deben seguir diferentes medidas de seguridad para evitar daños, ya que la exposición directa y prolongada puede causar problemas en la retina y en algunos casos estas lesiones son permanentes, justo como le ocurrió a una mujer llamada Bridget Kyerenateng, una estadounidense quien lo vio sin ningún tipo de protección.

Ella explicó por medio de sus redes sociales que a partir de entonces su vista no ha sido la misma, por esa razón lanzó un mensaje en el que exhortó a los usuarios a no observar estos fenómenos sin tener gafas certificadas o cualquier otra herramienta con la que puedan protegerse, para así prevenir inconvenientes.

Ciencia Eclipse Solar 2024: así se vivió la oscuridad total en el norte de México

¿Qué le ocurrió a Bridget?

Hace un par de días, en el marco del eclipse solar del 8 de abril, Bridget compartió a través de su cuenta de TikTok un video en el que contó que en una ocasión vio directamente un evento de este tipo, lo que le dejó un daño permanente.

Expuso que todo ocurrió el 21 de agosto del 2017, cuando la sombra de la Luna tapó por unos minutos la luz que reflejaba el Sol sobre la Tierra; esta ocasión, la franja de totalidad atravesó a Estados Unidos de un extremo a otro, específicamente de Oregón hasta Carolina del Sur.

“No me di cuenta o no compré lentes (especiales) y pensé: 'No va a ser para tanto’.. (Así que) cerré mi ojo derecho y miré fijamente al sol como por 15 segundos”. Aseguró que en ese momento no sintió ninguna molestia, pero los problemas empezaron al siguiente día.

“Abrí mi ojo izquierdo para leer algo en mi teléfono. Y no podía leer una que otra palabra. Había como un punto ciego entre cada una de las palabras mientras leía”. Relató que tampoco podía enfocar los señalamientos de las calles ni identificar algunos colores.

@iambridgeet #fyp #solarretinopathy #aquariusrising #saturnruled #weardemglasseschile ♬ original sound - Bridget | Global Storyteller #stitch with @Vicki Chan MD the only medicine or cure to my slow 2020 vision is laughter. You live and you learn 😂 #solareclipse

Fue así como buscó atención médica para confirmar o descartar sus sospechas: “Yo pensé, bueno, eso fue raro. A lo mejor aún no he despertado bien. Empecé a manejar al doctor y no podía ver algunos de los señalamientos”.

Reveló que le diagnosticaron una visión lenta, lo que entre otras cosas, le redujo la capacidad para ver de cerca. “Algunas partes de mi ojo están distorsionadas”, sostuvo. Antes de terminar exclamó “No hagan lo que yo”.

Ciencia Efecto Pinhole: la razón de las sombras de la luna durante el eclipse solar

¿Cómo ver un eclipse sin riesgo?

Ante la presencia de un eclipse, se deben cumplir ciertas indicaciones para prevenir riesgos. Lo recomendable es ocupar gafas o visores certificados, también, la visualización no debe ser mayor a los 30 segundos, incluso si se tiene el equipo necesario.

Por otro lado, los expertos recomiendan no usar lentes comunes, binoculares, cámaras, vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas ni cualquier otro aparato que no esté aprobado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que algunas personas que no tuvieron cuidado pueden percibir una mancha central o distorsión en la vista; por lo regular esto desaparece en un máximo de 48 horas, de lo contrario, se debe buscar el apoyo de un médico.

Nota pubicada en El Sol de Puebla