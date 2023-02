Hombre reemplaza la rueda delantera de su bicicleta con un patín de línea

Irapuato, Gto. La creatividad o ingenio es la capacidad para pensar fuera de lo establecido y encontrar nuevas soluciones e ideas y así este señor lo demostró con la trasformación en su bicicleta, aunque haya sido de alto riesgo con probabilidad de sufrir un accidente.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Es muy común ver a las personas que salen a pasear por las calles en bicicletas pero en ocasiones puedes encontrarte con situaciones muy curiosas, como la de este persona quien fue visto por unas de las grandes avenidas en Venezuela, cuando una persona en coche se percato de que este señor manejaba su bicicleta pero lo más curioso fue que la llanta rueda delantera había sido remplazada por un patín de línea, tal fue el momento que lo grabo y lo subió a TikTok y de inmediato se ha hecho viral.

Este video fue publicado por el usuario @josedezafit y en este se observa que la bicicleta no es normal sino que va modificada con un patín de línea en la parte delantera, el señor sin ningún problema aparente maniobra su vehículo de pedales a pesar que va muy bien encarrilado y con velocidad considerable en su bici, por tal motivo este usuario no dudo en filmarlo registrando así la evidencia de esta peligrosa creatividad.

#Lara #Venezuela #pintamostodalacasa ♬ sonido original - Pintamos Toda La Casa 🎨🏘 @josedazafit 😂🤣 #Barquisimeto

“Quizás muchos riendo, pero nadie sabe el Don hasta donde tiene que ir, son sus posibilidades”, “ Ingenio puro, pero con alto riesgo”, “ Es un hombre buscando solución quizá con miles de problema encima”, “El que no va al trabajo es porque no quiere”, “ Este señor me llena de orgullo”, “ Ojalá salga adelante y pueda comprarse una nueva... animo campeón”, “ Para todo hay solución”.