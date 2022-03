Productos a granel: Más económicos y ecológicos

La mayoría de las tiendas que ofrecen productos a granel impulsan el uso de contenedores reutilizables y el consumo local, además de que reducen el uso de energía eléctrica.

Al elegir las ventas a granel, los consumidores se involucran en la cadena de producción y deciden la cantidad de producto y de dinero que van a invertir en ello.

“Los productos que proliferan en el mercado de las ventas a granel son los granos, las hierbas, así como los productos de limpieza y de aseo personal”, dijo a El Sol de México Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Pero este mercado incorpora cada vez más productos, con lo que llega también a más sectores de la población. Por ejemplo, las aguas saborizadas que se encuentran en los puestos ambulantes de la calle, y que surgen como una contrapropuesta a los refrescos, compitiendo con sus precios y sus valores nutrimentales.

También, en algunos puntos de varias ciudades, las personas pueden acudir con sus termos o vasos reutilizables para que se les provean distintos tipo de productos y bebidas.

“El objetivo del refil o granel es proveer al consumidor de productos de calidad, que no hagan daño y que sobre todo, no generen tanta basura”, dijo a este diario Luz Moreno, fundadora de Local Cero y líder climática en The Climate Reality Project.

Otro de los beneficios que aporta la venta a granel es el consumo local, ya que las empresas o negocios pequeños que tienen esta modalidad se proveen de productores locales, reduciendo así los tiempos de transporte e impulsando la economía de su localidad.

“Te llevas lo que necesitas, ni más ni menos”

“Las dos principales ventajas de comprar a granel es que te llevas lo que necesitas, ni más ni menos… Y qué no generas basura”, coincide Juan Pablo Hernández, Socio Fundador de Casa Bruna, una tienda que a pesar de haber nacido en julio del 2020, en plena pandemia, ya cuenta con tres sucursales en la Ciudad de México, en las que distribuyen productos a granel como café, snacks y dulces.

“Aparte de vender a granel, vendemos productos saludables, es decir que son libres de azúcar y de lácteos”, agregó el empresario quien destacó que en cuanto a los snacks que venden, procuran que no sean fritos, sino horneados.

¿Conviene comprar a granel?

En el aspecto económico, los consumidores tienen una ventaja monetaria al no pagar por el envase de sus productos.

Después de que la pandemia afectó a la de por sí lastimada economía de las familias mexicanas, las personas tuvieron que buscar productos más accesibles.

“Muchos transitaron a esta modalidad porque es para lo que les alcanza. En algunas ocasiones no tienen la opción de escoger entre varias opciones”, agregó Rivera.

Así, los consumidores optan por consumir alimentos más baratos, en sus propios contenedores.

Por lo anterior, este tipo de venta genera una economía circular en la que todos los eslabones de la cadena resultan beneficiados, ya que además de que se reduce la cantidad de basura, se obtienen productos más frescos y naturales.

LOS ENVASES

Frecuentemente estos lugares cuentan con bolsas o contenedores que pueden ser utilizados para vender el producto. Sin embargo, también invitan a sus compradores a llevar sus propios depósitos.

“Para poder llenar o rellenar los contenedores de nuestros clientes, les pedimos que los envases que traigan estén totalmente limpios y en buen estado, así podemos garantizar que el producto no les va a hacer ningún daño”, dijo Moreno.

Otra recomendación de los especialistas es optar por las presentaciones más grandes, porque así el producto se puede dividir en envases más pequeños y transcurrirá más tiempo antes de que acudan a rellenar el envase de nuevo.

También señalan que todas las decisiones que tomamos a la hora de comprar tienen un impacto:

“El hecho de que no veamos que algo contamina en nuestra casa, hace que le quitemos a nuestras decisiones de compra, el peso económico y ambiental que les corresponde”, añadió Moreno.

Algunas de las denominadas ecotiendas son más pequeñas, en comparación con las empresas de renombre, lo que hace que también sus tiempos de transportación y residuos de basura sean menores.

“Ser un consumidor responsable no es no comprar nada, si no que en cada uno de los procesos de consumo que tengas, puedas reducir al máximo lo que utilices de recursos, y que aprendamos a consumir local, también hay que aprender que dentro de nuestras comunidades podemos adquirir productos de calidad y saludables, no sólo en las grandes empresas, agrega Moreno.

¿Y si yo quiero vender a granel?

Para comenzar un negocio de productos sin empaquetar, se tienen que tomar en cuenta algunos aspectos ambientales y económicos, considerando que la mercancía que se comercializará puede afectar la salud de los compradores.

Primero, se tiene que evitar la contaminación cruzada, es decir, que los productos se mezclen entre sí, ya que esto podría representar un grave riesgo en el caso de alimentos alérgenos como lácteos o frutos secos. Por ello es importante cuidar la logística hasta que el producto llegue a los clientes.

También es importante llevar a cabo periódicamente una limpieza de los contenedores, para impedir la propagación de moho o plagas. Así los productos se mantendrán frescos y no habrá pérdidas económicas.

Además se puede incluir una ficha técnica que contenga el nombre del producto, fecha de caducidad e ingredientes. De este modo, los consumidores acudirán al local con más confianza y les será más fácil identificar cada uno de ellos.

Por último, se le pueden hacer recomendaciones a los clientes respecto a los envases que deben utilizar para cada tipo de alimento. Por ejemplo, si es mejor usar uno de vidrio, de plástico o de papel.

