De Londres a Monterrey: Evidencias de la emergencia climática

Londres, y en general el Reino Unido, está experimentando en este momento una de las olas de calor más extremas que se hayan vivido en las últimas décadas. Y aunque esta zona se caracteriza por tener climas variados durante verano, en este 2022 se experimenta un calor extremo que supera los 40 grados centígrados.

Lo anterior se observa en otros países de la Unión Europea como Portugal, España, Francia y Suiza. Lo que llama la atención a quienes analizan el clima, es el constante aumento observado a lo largo de los últimos años.

2019 había sido considerado como el año con la temperatura más alta con 38.7 grados, registrada en Cambridge (James and Maclellan, 2022). Lo anterior tiene importantes impactos en la salud de la población que no está adaptada a estas altas temperaturas, como tampoco lo están los ecosistemas, la infraestructura y las edificaciones.

Del otro lado del océano Atlántico, la Ciudad de Monterrey y el norte de México se encuentran en un escenario similar, en donde a causa de las altas temperaturas, que también superan los 40 grados centígrados, y la escasez de agua, por la resequedad de las reservas hídricas de Cierro Prieto y la Boca (BBC, 2022), se han intensificado las sequías afectando las cosechas, y en general la vida de la población.

Ya en España se han comenzado a cuantificar las muertes por olas de calor, llevando un conteo de 84 personas y aún no se alcanza el pico de temperatura (Güell, 2022).

Pese a que es un problema recurrente, las autoridades y los medios mexicanos no han enfatizado la relación entre las sequías y el cambio climático / Conagua

NO RECONOCEN ORIGEN DEL PROBLEMA

Ambos son ejemplos de las severas alteraciones en el clima. Sin embargo, no en ambos casos se reconoce el origen del problema, que es el calentamiento global. En el caso del Reino Unido, sede de la Conferencia de las Partes 26 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 2021, se ha avanzado en el entendimiento del problema climático, como uno ligado al modelo de desarrollo basado en la extracción, producción y quema de combustibles fósiles y otras actividades extractivas.

Aunque este reconocimiento no se hace en todos los medios de comunicación, como lo han documentado Gabbatiss y equipo en Carbon brief (2022). La COP ayudó a incrementar la atención en el tema, aunque aún hay medios que no lo quieren publicar. Sin embargo, el grueso de la población ve la relación entre el incremento de la temperatura y el cambio climático, reconociendo que es anormal y que se debe tomar acción.

En el caso de México, pese a que es un problema recurrente, las autoridades y los medios de comunicación no han enfatizado la relación entre las sequías y el cambio climático. En días recientes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) emitieron un comunicado alertando sobre la emergencia por sequía, sin reconocer que esto está ligado a la emergencia climática que se vive en el mundo.

Reconocer la relación de ambos fenómenos es fundamental para tomar responsabilidad ante el origen del problema, y hacerle frente. La comunidad científica está clara en que el incremento de las emisiones y de la temperatura está asociado a la creciente emisión de gases de efecto invernadero por la producción y quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón (IPCC, 2022).

Mientras que en el Reino Unido el 21.5 por ciento de la generación de electricidad vino de fuentes bajas en emisiones en 2020 (BEIS, 2021), y en el caso de México fue de 26.4 por ciento (IMCO, 2021), la mayor parte de la generación viene de fuentes fósiles.

Esto, además de que lo que se denomina energía limpia en ambos casos, que tiene recursos como la nuclear, que es la mayoría en el caso del Reino Unido (6.6 por ciento) y grandes hidroeléctricas (8.3) en el caso de México, ambas cuestionadas por su sustentabilidad. Por los desechos radioactivos en el caso de la primera, y por los desplazamientos e incertidumbre en el contexto de sequía en el caso de la segunda.

Estas altas temperaturas deben alertar a los países para combatir el problema del cambio climático de raíz. El escenario pandémico y con altas temperaturas será cada vez más frecuente si no reducimos las emisiones de manera acelerada.

Estos acontecimientos también nos exigen aumentar la capacidad adaptativa ante las altas temperaturas. Los planes de descarbonización y resiliencia climática son un imperativo en estos y todos los países del mundo.

* Especialista en desarrollo bajo en carbono y financiamiento climático. Fundadora de GFLAC (Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe).

