Día de la Madre: ¡Un operador a toda “madre”!

León, Gto.- Los detalles de los conductores del transporte público en la ciudad continúan demostrando una vez más que “Los buenos somos más”.

Con motivo de este Día de la Madre, el operador de nombre Javier Barajas, realizó un detalle que ya tenía meses pensando, así lo expresó en entrevista con El Sol de León.

“Yo desde cuando quería hacer este tipo detalle, pero no me animaba, creí que hoy era el día perfecto para hacerlo y no me equivoqué”, dijo sumamente feliz al ver la respuesta de las usuarias.

A LAS MAMIS BELLAS

Las mamás que hoy aborden la ruta Auxiliar X-15, unidad LE-1311, que recorre las colonias Brisas del Lago, Presitas , San Pablo, Hilario Medina Calzada,, Díaz Mirón, Centro, Merced y Santa Rita, se llevarán una grata sorpresa que Javier hizo de todo corazón para las reinas del hogar con globos, flores, mariposas y hermosos mensajes.

“Que todos los amaneceres sean bellos y que sean un estímulo para sentirse bellas y queridas para todas las mamás, lindas que hay por aquí ¡Mis mejores deseos siempre para cada una de ustedes!”, es uno de los mensajes que escribió en una cartulina rosa.

BUEN HIJO

Su buena acción rápidamente fue compartida en redes a sociales, donde los mensajes no se hicieron espera, “Hermoso detalle sin duda es una persona que sabe valorar a la mujer muchas felicidades a su mamá por a ver criado a una persona tan maravillosa”, “Hay que bonito detalle”, “Buen día al operador”, Dios bendiga a su madre por criar a un buen hijo gracias”, son algunos de los mensajes que ha recibido el buen Javier.

En toda la unidad colocó globos rosas y blancos, en una segunda cartulina escribió que les deseaba un ¡Feliz Día de la Madre!, indicó estar muy emocionado por el cariño que recibió por parte de sus compañeros, familiares y gente desconocida: “Estoy sorprendido la gente sí me ha agradecido mucho, le han tomado fotos al camión y me han dado muchas bendiciones”.

Javier aún tiene la fortuna de tener a su madre en vida y aunque su trabajo es muy demandante buscará un tiempo para ir a visitar a su mamá y entregarle su regalo.

Sin duda alguna, este tipo de detalles marcan la diferencia y alegran el día.