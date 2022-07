Niña mexicana descubre nuevo asteroide; la NASA reconoce su hallazgo

México es un país lleno de jóvenes talentosos y un ejemplo de ello es la pequeña Ashley Martínez, quien a su corta edad de 11 años obtuvo en reconocimiento por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), por nada más y nada menos que descubrir un asteroide, tal y como Bart en aquél episodio de Los Simpsons. Te contamos su historia.

Oriunda de Cuernavaca, Morelos, la pequeña Ashley Martínez Ocampo ha demostrado su gran inteligencia al realizar un fascinante descubrimiento, se trataría de un nuevo asteroide reconocido por la NASA, el cual fue captado con ayuda del telescopio Pan-Starrs. Se trataría de la primera niña en México en realizar un hallazgo de este tipo.

El gran descubrimiento fue parte del programa Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica (IASC, por sus siglas en inglés), patrocinado por la NASA, en el cual participan escuelas y clubes de todo el mundo, donde la pequeña localizó el objeto espacial en el cinturón principal de asteroides, ahora identificado como 2021 FD26.





Para ello, la menor tuvo que analizar detenidamente más de 30 fotografías captadas desde distintas zonas del espacio, utilizando un programa en su computadora que le permite buscar pequeños puntos entre el fondo de las estrellas.

La NASA reconoce su hallazgo y le permitirán nombrar al asteroide

“Fue tardado encontrar el asteroide, ya que tenía que analizar varias imágenes cuidadosamente, que no se me pasara nada; fue complicado por fallas ocasionales del software que me confundía, pero una vez que lo identifiqué me sentí muy orgullosa”, narra la joven Ashley.

La Unión Astronómica Internacional, por medio de la NASA; aplaude el hallazgo de la pequeña, esto al participar en el Programa de Colaboración de Búsqueda Astronómica (IASC, por sus siglas en inglés). Evidentemente, este es un gran motivo de orgullo para los mexicanos, ya que es la primera niña de nuestro país en descubrir un nuevo cuerpo celeste.

Por si todo esto fuera poco, la pequeña Ashley tendrá el gran honor de ponerle nombre al nuevo asteroide; esto después de los estudios por parte de la NASA para conocer más detalles acerca de su órbita. Por lo pronto, la niña ha recibido un destacado diploma por la IASC y la NASA.

La gran roca espacial fue localizada gracias al telescopio Pan-Starrs dentro del Programa de Colaboración Internacional de Búsqueda Astronómica. Foto: Pixabay





Cabe mencionar que Ashley ha participado en otras campañas del IASC y está a la espera de que le confirmen el descubrimiento de otros cinco asteroides.

Tras ser cuestionada sobre qué nombre le pondría al asteroide, contesta que; “Es una pregunta difícil de responder, tengo todavía algunos años para pensarlo. La identificación de nuevos asteroides es muy importante porque qué tal que alguno de ellos llega a chocar contra la Tierra. Por eso, es relevante que expertos y jóvenes interesados en la astronomía que tenemos la oportunidad de descubrirlos, lo hagamos”.

