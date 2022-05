Mercurio retrogrado: ¿Qué es y cómo afecta?

León, Gto. – Considerado el planeta de la comunicación, Mercurio retrogradará cuatro veces este año. Esta es la segunda vez del 2022 que lo hace y según los expertos que se dedican a la astrología, significa que es momento de revisar, reordenar, recapitular lo que ya se ha hecho; terminar lo pendiente, pero muy importante no para comenzar algo.

Cada cierto tiempo, todos los planetas, a excepción de la Luna y el Sol, parecen detener su movimiento en el cielo e ir en retroceso, a lo que se llama movimiento retrógrado.

En esta ocasión es retrógrado en Géminis, desde el 10 de mayo hasta el 22, cuando vuelve al signo de Tauro. Luego, vuelve a estar directo el próximo 3 de junio.

Mayo llegó cargado de fenómenos astrológicos como los eclipses, lunas llenas y Mercurio retrógrado cargado de drama.

Se recomienda bloquear a los ex y respirar muchas veces antes de hablar, ya que habrá turbulencias emocionales.

Los astrólogos aconsejan mantenerse alejados de contratos, mensajes de texto, mensajes de ex parejas y compas de dispositivos electrónicos.

Mercurio retrógrado se ha convertido en una especie de celebridad astrológica de la era digital y es que este pequeño planeta, se dice que controla la comunicación y la mente, por lo que es común notar cuando los pensamientos se nublan, cuesta hablar con claridad y esto generar muchos malos entendidos.

¿Cómo afecta Mercurio retrógrado en el amor?

Este suceso astrológico en el signo de Géminis, afecta a las relaciones sentimentales con efectos negativos.

Esto puede provocar distanciamiento con tu pareja, pues estos días desearás estar solo, entonces pídele que te de tu espacio y cuida las palabras con las que se lo haces saber.

Si en estos días has pensado en darle una segunda oportunidad a tu ex, es una mala idea, no tienes que revivir algo que no va a dejarte nada bueno, pues no funcionó la primera vez.

Todo está en constante evolución, así que no pienses en el pasado, la retrogradación de Mercurio ayuda a que superes lo que ya sucedió y te enfoques en el presente. Anhelar tu vida de antes puede provocar que tu pareja se aleje.

Las discusiones con tu pareja estarán a la orden del día, pues parecerá que ambos tienen mucha energía para pelear y enojarse.

Al intercambiar opiniones con tu pareja puede suceder que tus palabras la hieran con tu franqueza y honestidad brutal , lo que puede provocar una separación.

