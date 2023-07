¡Barbie llegó al espacio! Telescopio James Webb muestra imágenes de una galaxia rosa

Con la tendencia y locura que Barbie ha generado en todo el mundo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) aprovechó la oportunidad para enseñarnos más sobre ciencia y el resultado es espectacular si eres un amante de la astronomía.

El telescopio espacial James Webb de la NASA capturó una asombrosa imagen de la galaxia Rueda de Carro (Cartwheel, en inglés), revelando nuevos detalles sobre la formación estelar y el agujero negro central de la galaxia.

El descubrimiento hecho en agosto de 2022, volvió a tomar fuerza entre los internautas y la propia NASA compartió nuevamente las imágenes pues por su color rosa lo relacionan con la popular muñeca de Mattel ahora que se estrenó su película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

“La poderosa mirada infrarroja de Webb produjo esta imagen detallada de la galaxia Rueda de Carro y de dos galaxias compañeras más pequeñas, contra el telón de fondo de muchas otras galaxias” indican los investigadores quienes además explican que los datos del telescopio espacial crudo comienzan sin color.

The Barbie-pink image (left) features both infrared data from the Webb telescope and X-ray data from @chandraxray. Meanwhile, the dark, intense image on the right is stripped down to data from just Webb's Mid-Infrared Instrument. pic.twitter.com/b7fzpIqZpg — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 21, 2023

Esto significa que se aplica color a la luz del mapa para traducir la longitud de onda de la luz, con tonos más azules asignados a longitudes de onda más cortas y tonos más rojos asignados a longitudes de onda largas, de ahí que todos viéramos una galaxia como Barbie y Ken.

En el estudio ¿Cómo se hacen las imágenes a todo color de Webb? explican los detalles de cuándo las capturas sin procesar del telescopio de Webb aparecen inicialmente casi completamente negras hasta composiciones a todo color, un trabajo extremadamente cuidadoso.

El Telescopio James Webb sigue una órbita de halo a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, no obstante, tarda sólo cinco segundos en enviar datos a nuestro planeta.

Por su parte, la galaxia Rueda de Carro está ubicada a unos 500 millones de años luz de distancia en la constelación de Escultor (Sculptor, en inglés), es una vista única. Su apariencia es muy parecida a la de la rueda de una carreta.

La imagen es el resultado de un evento intenso: Una colisión de alta velocidad entre una gran galaxia espiral y una galaxia más pequeña no visible en esta imagen. Las colisiones de proporciones galácticas ocasionan una cascada de eventos diferentes y más pequeños entre las galaxias involucradas; esta galaxia no es una excepción.

¿Por qué la galaxia se ve rosa?

“Webb, con su capacidad para detectar la luz infrarroja, ahora descubre nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la Rueda de Carro. En esta imagen, los datos de NIRCam son de color azul, naranja y amarillo. La galaxia muestra muchos puntos azules individuales, que son estrellas particulares o focos de formación estelar.”

La espectacular foto rosa se obtuvo gracias al apoyo del instrumento de infrarrojo medio (MIRI, por sus siglas en inglés) de Webb.

Los datos de MIRI son de color rojo en esta imagen compuesta que revela regiones dentro de la galaxia Rueda de Carro ricas en hidrocarburos y otros compuestos químicos, así como polvo de silicato, muy parecido a gran parte del polvo de la Tierra.

