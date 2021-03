[VIDEO] Salmantina conquista Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos 2021

A un año de iniciarse en la disciplina deportiva de Fisicoculturismo y Fitnees, Marianzazu Olivo Guerra está cosechando sus primeros logros, entre ellos un primer lugar en la categoría Bikini Fitness hasta 1.60 y ganadora absoluta Bikini Fitness del Campeonato Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos 2021.

Al respecto comenta, “es indescriptible como me siento, mi trayectoria ha sido muy corta, sin embargo con mucho esfuerzo, disciplina, dedicación y un gran sacrificio he logrado llegar hasta este punto, ganar estos lugares y ahora tener la oportunidad de representar a Guanajuato y Salamanca como seleccionada estatal dentro de este deporte, estoy muy feliz, en shock, no puedo creer que haya pasado todo tan rápido y yo merezca ese lugar”.

Marianzazu Olivo Guerra, comenzó a practicar esta disciplina deportiva en medio de la pandemia causada por el Covid – 19 con la intensión de mantener buenos hábitos y salud.

Al respecto comenta, “llevo como ocho o nueve años corriendo, después empecé a practicar el crossfit, fueron tres o cuatro años, toda mi familia está dentro de este deporte, sin embargo, yo me negaba adentrarme, con la pandemia me di la oportunidad, pasaba por una depresión muy fuerte, estaba reciente la perdida de mi hermano, entonces me inicie en este deporte para salir adelante y estar menos triste, iba nada más con la intensión de mantener buenos hábitos y salud; empecé agarrar la dieta y notar cambios muy rápidos, mi cuerpo respondió muy bien, mi tío que es mi entrenador me invitó a competir, no me sentía nada lista, entonces empecé la preparación en junio del año pasado para mi primer evento, las competencias habían estado suspendidas por la pandemia y se retomaron en noviembre (zic)”.

La primera competencia de Marianzazu Olivo fue dentro de la Asociación Mundial de Fisicoconstrutivismo Amateur (WABBA) realizado en Querétaro donde obtiene tercer lugar en Bikini Jr., primer lugar en categoría Shape, además del campeonato Absoluto, siendo nombrada Miss Shape México 2020.

Una semana después participó en evento organizado por la Asociación de Guanajuato de Fisicocostructivismo y Fitnees donde obtiene el segundo lugar en la categoría Bikini Fitnees.

Al respecto recuerda, “a mi regreso de Querétaro mi tío Toño Guerra –El Hacha- me comenta, se vienen competencia de la Asociación de Guanajuato, ya estas, lista le apretamos una semana más para que participes, entonces acepte y se dio el segundo lugar; después se vino un periodo de descanso por festividades decembrinas con la idea de competir en febrero, sin embargo, por la pandemia y cambio de color del semáforo estatal se volvieron a suspender las competencias”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Comienza armado de equipo femenil en CEFOR TMR Salamanca

Por lo anterior el campeonato Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos 2021 ha sido su tercera competencia, “me encuentro sorprendida por los resultados, afortunadamente han sido positivos, no sé si sea la suerte, el trabajo o el sacrificio, a todas las competencias a las que he ido hasta ahora he obtenido primeros lugares y absolutos (zic)”.

Dentro del Mr. Guanajuato Principiantes y Novatos 2021 participaron siete competidoras en su categoría dividida en dos divisiones por estatura 1.54 y 1.70, inicialmente gana ella esta segunda y después en enfrentamiento con el primer lugar de la primera división en mención consigue el campeonato Absoluto.

Entre los aspectos tomados en cuenta por los jueces para determinar a los ganadores en rama femenil se encuentran las proporciones del cuerpo, simetría, abdomen plano, piernas bien definidas, con buen tono muscular, vestuario, desenvolvimiento, poses y seguridad.

Con respecto al Mr México 2021 que se avecina y donde representará al estado y el municipio señala, “estoy emocionada y nerviosa, va lo mejor del país, todos seleccionados, tengo confianza en mi trabajo y preparación que traigo de varios meses, me siento segura, es algo que voy a disfrutar mucho”.

Para terminar comenta, “hace un año que comencé en el gimnasio jamás pasó por mi mente llegar a competir a nivel nacional, estoy feliz de poder representar a mi estado, voy hacer un buen papel porque los premios y primeros lugares siempre se tienen que venir a Guanajuato, porque Guanajuato siempre tiene muy buenos competidores”.