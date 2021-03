Comienza armado de equipo femenil en CEFOR TMR Salamanca

El Centro de Formación TMR Salamanca ha comenzado con el armado del equipo femenil que participará a futuro en competencias locales, regionales y nacionales.

Los entrenamientos se llevan a cabo en la Unidad Deportiva Norte.

Al frente del CEFOR TMR Salamanca se encuentra José Luis “Loquito” Zúñiga, quien además dirige al equipo varonil de 5a Nacional o Juvenil que a su vez retroalimenta al equipo de 4a Nacional dirigido por el jugador ex profesional Gabriel “El Gaby” García.

Ambos equipos participan dentro de la Liga Nacional Semiprofesional, el fin de semana los dos equipos obtuvieron sendas victorias que les ha permitido mejorar posiciones dentro de la tabla de a la recta final de la primera vuelta.

José Luis “Loquito” Zúñiga ha tenido la oportunidad de trabajar en categoría Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de canteras importantes como Atlas y Pumas, además estuvo en Selección Sub 15 de México; ha sido entrenador de Segunda Premier del Irapuato, así como en Tercera División de equipos como Delfines de Abasolo, Libertadores de Pénjamo y Tlajomulco Jalisco.

Por invitación de Israel Marmolejo, presidente del Proyecto TMR Salamanca, José Luis “Loquito” Zúñiga tiene la encomienda de formar desde las bases a niños y jóvenes de la localidad que gustan del futbol.

Enfatizó: “Como parte del proyecto TMR Salamanca quiero transmitir mi experiencia deportiva, nuestro trabajo no sólo es generar triunfadores, goleadores y campeones, sino personas íntegras, con valores desde la perspectiva social, cultural, deportiva y académica”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Se reagrupa Colegio de Árbitros Millenias para regreso de la Liga Salmantina

Por lo anterior, señaló: “Queremos que más jóvenes salmantinos se acerquen e incluso niños, de ahí por lo cual se ha comenzado a trabajar con la rama femenil, actualmente tenemos ocho jovencitas, vamos armar un equipo a través del cual puedan tener proyección”.

Los entrenamientos del Centro de Formación de Alto Rendimiento (CEFOR) TMR Salamanca llevan a cabo por las mañanas y las tardes de lunes a viernes en la Unidad Deportiva Norte.