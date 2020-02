[VIDEO] Jonathan Miramontes con adrenalina en Los Soles

De cara a la semifinal de la edición 39 del Torneo de los Soles el jugador ex profesional Jonathan Jahir “el burrito” Miramontes Aguilar del equipo Transportes Salamanca ha vaticinado una serie cerrada de ida y vuelta ante San Miguelense CB donde el equipo que menos se equivoque será quien avance a la gran final.

Al respecto comenta, “veo una semifinal muy cerrada donde tenemos que hacer un partido inteligente allá, ellos tienes buenos jugadores a la mayoría conozco, siempre cuando uno se enfrente a jugadores que uno conoce tiene mayor referencia de cómo se mueve el rival, ellos también nos conocen a nosotros, va a ser una serie donde el que cometa menos errores va a salir con la victoria”.

A ello agregó, “esta será mi primera semifinal en Torneo de Los Soles, en las otras dos ocasiones me había tocado estar hasta cuartos de final, espero ahora que estamos en semifinal avancemos hasta la final, creo que el equipo siempre ha ido paso a paso, con esa humildad, siempre hemos dicho que aún no se ha ganado nada, venimos de eliminar aún buen rival, sin embargo, aún no hemos ganado nada de nada y tampoco servirá haber sido segundos de la tabla general y ser invictos en casa si a final de cuentas no se alcanza llegar a la final y ser campeones”.

Así también enfatizó, “se ha hecho un excelente grupo, en ese aspecto todos hemos sabido cual es nuestro rol, todos lo toman de esa manera, todos somos importantes, ese aspecto se ha sabido manejar, eso nos va ayudar a alcanzar a grandes cosas”.

Al hablar sobre lo hecho por Transportes Salamanca hasta el momento comentó, “el equipo ha venido de menos a más en cuestiones de juego táctico, los primeros partidos nos costó empezar a jugar todos juntos, tardamos en acoplarnos y entendernos, el equipo ha mejorado mucho en se sentido, el equipo ha agarrado una inercia, se ha acostumbrado a jugar bien y a manejar los tiempos; en fase de liguilla nos tocó Silao en octavos y se tomó el partido con una seriedad tanto de ida como en el regreso, sabíamos que en el regreso si metíamos un gol nos iba a favorecer mucho, ahora con leyendas el equipo tuvo un inicio en el partido de allá que de repente se envolvió en todo el escenario, de visita, una cancha sintética, contra grandes jugadores, en lo que se adaptó a ello el equipo pudimos emparejar las circunstancias a final de cuenta se saca un buen resultado en la ida y en la vuelta el equipo lo que tiene de local hasta el último minuto va a pelear, sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, creo nos pudimos ahorrar la tanda de penales con esa última jugada que tuvimos, pero eso es lo bonito del fútbol, hasta el último minuto tiene diferentes acciones”.

Al hablar sobre el invicto que tiene el equipo de local señaló, “sabemos que el Molinito es una cancha que pesa, las dimensiones, el pasto y la afición, todo esto ha influido, lo han resentido los rivales, tenemos jugadores jóvenes y con madurez, así como jugadores con experiencia, en este último partido nos faltó dar ese pasito de madurez en general a todos”.

En cuanto al apoyo de la afición comento, “en cualquier lado, sea primera división o no también influye eso, cuando uno está jugando esa parte de la gente o afición hace que sea un jugador más tanto a la ofensiva como defensiva, son pocos los jugadores que manejan a favor todo este tipo de situaciones adversas, la afición se ha comportado de manera excelente y creo el equipo ha respondido de la misma manera, se ha hechos una combinación perfecta para el equipo este donde esta hasta el momento”.

Así también hablo sobre el penalti que fallo en partido de vuelta de cuartos de final, “uno debe tener la personalidad para estar ahí, me toco fallar, lo bonito del futbol siempre da revancha y si alguna vez en semifinal o final se da alguna otra tanda de penales estaré ahí presente, a final de cuentas la personal siempre va estar ahí se falle o se acierte, de mi parte estaré ahí siempre con la intensión de acertar”.

Al hablar sobre la experiencia de participar en Torneo de Los Soles señaló, “te deja muchas experiencias buenas y malas, es un gran torneo donde en lo personal el que te vuelvas a encontrar con gente que enfrentaste en equipos en una división profesional, hace que te acerques otra vez a ese realismo, con jugadores ex profesionales y un estadio lleno, eso como jugador te hace sentir vivo con esa adrenalina que se llega a sentir como profesional, es una competencia con muchos jugadores que llegaron a jugar en equipos importantes y otros que no tuvieron esa oportunidad o no llegaron, pero no por eso dejan de ser grandes jugadores, este torneo mezcla todo este tipo de jugadores que hace se vea y sea enriquecido por la gente (zic)”.

Como jugador profesional fue campeón con Irapuato, le toco estar en monterrey un año con ese grupo de jugadores que fue campeón en Monterrey, jugó en Veracruz, con San Luis e Irapuato le toco perder una final “por esa parte cuando se viene fase de liguilla lo tomó para disfrutar, ya cuando uno se encuentra en estas instancias es lo mejor que puede hacer un jugador, disfrutar, no sabemos si el siguiente torneo vamos a llegar al final o fase de liguilla, este tipo de partidos a cualquier nivel o división son para disfrutar”.