[VIDEO] Campeones Bienen México y Náutico Uruguay

El equipo Bienen HC México Varonil y Nautico Uruguay Femenil son los nuevos campeones de la categoría estelar, V edición de la Copa Flick, disputada del 20 al 23 de Febrero en cancha Siglo XXI de la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”.

El certamen internacional se llevó acabo con la participación de 85 equipos de 24 Clubs de tres diversos países, entre los cuales se encontró Uruguay, Perú y el anfitrión México, además de participar jugadores de Estados Unidos, Canadá y Alemania con alguno de los Clubs.

La celebración de los partidos se tuvo en diferentes categorías, desde los 6 años hasta la libre o senior.

Un evento deportivo donde México en la máxima categoría de ambas ramas tuvo a dos representantes en las finales de la máxima categoría, por un lado el equipo femenil 3 Generaciones de Sonora con seleccionadas guanajuatenses entre sus filas y alguna vez campeonas de este certamen, se queda con el subcampeonato al caer 1 – 3 ante el cuadro Náutico de Uruguay. Mientras que en rama varonil, el equipo Bienen HC Guanajuato consigue el campeonato al superar con marcador de 4 – 3 a PAV del Estado de México.

Dentro de este marco, el Director General de CODE Guanajuato, en su mensaje de clausura oficial del evento externó, “es un torneo que ha crecido muchísimo, ya tenemos exponentes de talla internacional. Y por indicaciones directas de nuestro gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la intención es precisamente diversificar las actividades deportivas y clara muestra es este torneo de Hockey, aún y cuando en Guanajuato somos base de selecciones nacionales. Por eso precisamente, con esa intención seguimos promoviendo este tipo de eventos”.

El Director General de CODE encabezó ceremonia de clausura de la Copa Flick.

El titular de CODE, agregó que para el próximo mes de mayo, Guanajuato será la sede de los Juegos Nacionales de CONADE por lo que el fomento y apoyo a este deporte continuarán en Guanajuato.

Los ganadores de la Copa Flick 2020 fueron; Sub 6 mixto 1ero Halcones Millonarios y 2do Bienen, ambos de Salamanca Guanajuato, Sub 9 mixto 1ero Halcones Millonarios, Sub 12 Femenil 1ero Bienen B, Sub 12 Varonil 1ero Murciélagos del Estado de México, Sub 15 Femenil 1ero Sheetas del Estado de México, Sub 15 varonil 1ero Bucaneros negros, Libre Femenil 1ero Náutico de Uruguay y Libre Varonil 1ero Bienen.