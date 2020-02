[VIDEO] Alcaldesa inaugura Copa Flick México 2020

La V edición de la Copa Flick quedó formalmente inaugurada por María Beatriz Hernández Cruz, Presidente Municipal de Salamanca, quien catalogó a Salamanca Guanajuato como cuna del hockey en México y externó admiración para todos quienes pertenecen a esta disciplina deportiva.

Alcaldesa 1

La alcaldesa de Salamanca estuvo acompañada de integrantes del Ayuntamiento, funcionarios estatales y municipales, así como la presidente de la Federación Mexicana de Hockey y el presidente de la Asociación Guanajuatense de Hockey.

Dentro de la Copa Flick 2020 participan 24 clubs de diversos países en categorías Sub 6 (mixto), Sub 9 (mixto), Sub 12 (varonil y femenil), sub 15 (varonil y femenil), libre (varonil y femenil). El universo de equipos asciende a 40 en categoría libre y 45 en categorías menores.

Entre los clubs participantes dentro de esta edición se encuentra Club Nautico de Uruguay, Club GNCPG de Uruguay, Bienen HC de Guanajuato, Club 3 Generaciones de Sonora, Club Sheetas de Estado de México, Club Baja California, Club Jalisco, Club Oma de Perú, Club Guanajuato Libre, Club Indios de Jalisco, Club PAV del Estado de México, Club Halcones de Guanajuato, Club Inter de Guanajuato, Club Rayos y Centellas de Chihuahua, Club Tiburones de Jalisco, Club Murciélagos del Estado de México, Club Dragones del Estado de México, Club Guanajuato, Club Intermunicipal de Yucatán, Club Estado de México y Club Hidalgo.

La apertura de la ceremonia inaugural realizada en la cancha de hockey siglo XXI de la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” estuvo a cargo de la Academia Premier Sports de Cheer Dance y Energy.

Una vez realizado el desfile y presentación de cada uno de los clubs brindaron honores al lábaro patrio con la participación de la banda de guerra de la Academia de Policía.





El DATO....

La Copa Flick México busca estar al nivel de la Copa California

Dentro de este marco Hilda Becerra, Directora de Alto Rendimiento en representación de Isaac Noé Piña Valdivia, Director General de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE) en su mensaje de bienvenida catalogó a Salamanca como la cuna del hockey en México, además de destacar el aporte realizado por seleccionados nacionales de Salamanca este deporte con la organización de la Copa Flick México, competencia de carácter internacional.

Por su parte Cindy Paola Correa Conejo, Directora del Comité Organizador de la Copa Flick México, agradeció la confianza de los clubes y tras realizar un breve recuento de la evolución de este certamen deseó el mayor de los éxitos a cada uno de los Clubs participantes.

El juramento deportivo estuvo a cargo de la atleta María José Ramírez González de Bienen HC, mientas que el juramento de árbitros y jueces estuvo a cargo de Yonathan Daniel Baez López, oficial técnico y manager de árbitros.

Así también se honró la memoria de Francisco Javier Cano Mosqueda, colaborador de los inicios de la Copa Club Bienen. Además se agradeció el trabajo y trayectoria realizado en este periodo que concluye Carmen García Orozco como Presidente de la Federación Mexicana de Hockey.

En su mensaje de declaratoria inaugural, María Beatriz Hernández Cruz, destacó, “el deporte es un beneficio para la formación de la niñez y juventud, y torneos como este promueven el deporte e impulsan el talento local, estatal, nacional e internacional”.

Para terminar comentó, “felicito al hockey de Salamanca porque siempre destaca en torneos, copas y selectivos nacionales, esta administración municipal seguirá apoyando el deporte con acciones bien hechas, bienvenidos nuevamente a su casa y que gane el mejor”.

El saque inicial corrió a cargo de Hilda Becerra, Directora de Alto Rendimiento de CODE y la Alcaldesa María Beatriz Hernández Cruz.

Alcaldesa 2

Alcaldesa 3