Vicente Rodríguez busca apoyo para correr Maratón de Boston 2024

A pesar de comenzar a entrenar y competir dentro del atletismo a la edad de 28 años, Vicente Rodríguez Martínez “Chente”, ha descubierto en las pruebas de fondo una de sus mayores fortalezas como deportista, al grado de conseguir recientemente una de las marcas más anheladas por todo atleta dentro de un maratón, correr por debajo de las tres horas, esto le motiva y empuja a querer mejorar sus tiempos en futuras competencias.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En su primer maratón corre por debajo de las tres horas

Al respecto, comenta: “Recientemente debute en distancia de maratón, ya tengo tres años corriendo, pero apenas comencé a competir gracias al apoyo del grupo multidisciplinario de Novaria que junto a mi entrenador Beto del equipo de atletismo Imposibles Panteras se logró hacer un buen papel”.

Gran apoyo se encuentra recibiendo del grupo multidisciplinario deportivo Novaria.

“La doctora Jezz, mi equipo de atletismo, mi familia y el grupo de corredores salmantinos me animaron a participar en el maratón de la Ciudad de México e incluso una de mis compañeras del municipio de Valle de Santiago me inscribió sin que yo supiera, gracias a todos ellos, ahora me doy cuenta que se puede mejorar, esto me tiene muy motivado, ahora espero se den los elementos (apoyo) para poder correr el próximo año el maratón de Boston, una de las competencias más importantes del mundo” (sic).

Te recomendamos: Galardonan al mundialista Kevin Lara en Premios Juventud 2023

Para poder correr el maratón de Boston, en rango de edad de 18-34 años varonil, grupo de edad al que pertenece “Chente”, se necesita registrar un tiempo de clasificación por debajo de las tres horas.

Recientemente, Vicente “Chente” Rodríguez, en su primer maratón de la Ciudad de México cronometró un tiempo oficial de dos horas, 52 minutos y siete segundos, logrando con ello dar la marca para correr el maratón de Boston.

Chente ha descubierto en las pruebas de fondo una de sus mayores fortalezas como deportista.

Al respecto, comenta: “Me encuentro motivado por la marca, el enfoque era correr un maratón y correrlo bien, hacer una buena competencia, siempre quise bajar de las tres horas hasta un dos cincuenta y nueve o treinta, sin embargo, con el tiempo oficial que logre me doy por bien servido, regreso bien de la Ciudad de México, sin duda la altura pesa, la ruta eran bajadas y subidas, aunque agarres bajadas te desgastas, pero siempre se nos dio bien la competencia gracias al entrenamiento que tuve con Beto en Mendoza, ahí es pura subida y eso me ayudó, no pensaba en dar la marca para el maratón de Boston, no sabía de ella, yo nada más fui y corrí con el corazón para dar mi mejor versión, cuando me dijeron que había bajado de las tres horas y de la oportunidad de correr ahora en Estados Unidos me despertó la inquietud de ver si hay un chance de ir, vamos a investigar que se ocupa para participar allá más que nada, de antemano sé que los ritmos de los profesionales los traen muy fuertes, pero participar en el maratón de Boston sería algo muy bueno para nosotros que estamos dentro de este deporte”.

El apoyo de la familia ha sido vital en su desarrollo como deportista en pruebas de fondo.

A ello, agregó: “Ahorita voy a buscar correr cinco, diez y 21 kilómetros para bajar mis tiempos y marcas que tengo principalmente en cinco y diez, vamos a meter un poco de velocidad para andar más rápido en el maratón y poder bajar también ahí mis tiempos, de tal manera pueda agarrar más poder y fortaleza para el maratón de Lala, me dicen que ahí es todo plano y podría dar una mejor marca” (sic).

Espera surjan apoyos para poder correr en Boston

Previo a correr su primer maratón, Vicente “Chente” Rodríguez, estuvo corriendo dentro del estado de Guanajuato en categorías de cinco, diez y 21 kilómetros en ciudades como Irapuato, Valle de Santiago, Guanajuato capital, Salamanca y Celaya manteniéndose siempre en top cinco, “ nosotros nos dedicamos a correr carreras de calle, de pista casi no por la edad que tenemos, ya empecé un poco tarde, entre los 29 y 28 años, pero siempre activos, nos gusta el deporte, aunque nunca lo había practicado como hasta ahora”.

Enfatizo que fue en medio de los entrenamientos de 30 kilómetros que se dio cuenta sentirse bien corriendo las pruebas de fondo.

Espera puedan darse los elementos para representar a México en Estados Unidos.

Además, destacó su gusto por correr: “Surge por unos compañeros del trabajo, me invitaron a participar, esta actividad deportiva nos atrapo, nos gustó, empezamos a competir en eventos donde fuimos conociendo personas y desarrollando un mayor gusto por practicar el atletismo con apoyo del entrenador Beto, él hace unos meses también corrió por debajo de las tres horas, ahora esperamos se den los elementos y surjan algunos apoyos para poder ir juntos y hacer equipo en el maratón de Boston” (sic).

Así también destacó: “corrí con el corazón en la Ciudad de México, en cada kilómetro todas las personas que me han apoyado (clínica, familia, papá, entrenador, equipo) corrieron ese día conmigo, kilómetro tras kilómetro”,

Para terminar señaló: “Estamos muy contentos por correr por debajo de las tres horas, todos los kilómetros los metimos igual, cuatro minutos por kilómetro, así se planeó e incluso si se podía los últimos cerrarlos más fuerte y aunque le baje como diez segundos (3.48) a los dos últimos kilómetros, yo quería bajarlos a 3.30, pero ya no me lo permitió”.