Galardonan al mundialista Kevin Lara en Premios Juventud 2023

Salamanca; Gto. En compañía del luchador internacional salmantino, Séptimo Dragón, la Presidencia Municipal de Salamanca encabezada por Julio César Ernesto Prieto Gallardo, a través de la Dirección de Atención a la Juventud, reconoció a Kevin Lara, seleccionado nacional de Porristas y Grupos de Animación.

El internacional luchador Séptimo Dragón entregó el reconocimiento a al mundialista Kevin Lara.

La entrega del reconocimiento se dio dentro de la primera edición del evento denominado Premios Juventud 2023 en la cual fueron galardonados los primeros lugares de la categoría Logro Deportivo, Compromiso Social, Expresión Artística y Trayectoria Académica.

Al respecto, Kevin Lara, manifestó su agradecimiento además de sentirse inspirado a seguir entrenando gracias a este tipo de actividades donde galardonan el talento salmantino.

Mientras tanto, el luchador internacional salmantino a presentarse próximamente en Laredo, Texas, dijo sentirse orgulloso de poder entregar el reconocimiento al primer lugar de la categoría logro deportivo, además de considerar que en Salamanca hay demasiado talento no solo dentro de esta área, sino también artística, académica y social.

Kevin Lara mundialista UCI Orlando, Florida 2023

Kevin Lara es un joven salmantino de 21 años de edad, desde los once años práctica la gimnasia, gracias a su hermano mayor que le invitó un día a entrenar con unos amigos y desde ahí comenzó el sueño de ser parte de la selección nacional de porristas para representar al país.

Hace unos meses, Kevin Lara, representó a México como parte de la Selección Nacional Mexicana de Porristas y Grupos de Animación categoría “COED PREMIER Nivel Siete”, dentro de la edición 15 del Campeonato mundial UCI de Grupos de Animación y Porras en Orlando, Florida.

Al respecto señaló, “siempre fue uno de mis sueños, ser parte de la selección nacional de porristas y representar a mi país, estoy muy orgulloso de haber vivido esta experiencia como parte de la categoría más alta y competitiva de este deporte (sic)”.

Dentro del mundial de Orlando, Florida, el representativo mexicano de la categoría “COED PREMIER Nivel Siete”, rankeo en quinto lugar por debajo de US National Team (oro), Team China Taipei (plata), Team Noruega (bronce) y Team Canadá (cuarto lugar).

Trayectoria deportiva del salmantino Kevin Lara

Actualmente, Kevin Lara, forma parte del equipo Héroes All Star de la Ciudad de México, además ha sido parte de la Selección de Guanajuato que obtuvo medalla de bronce dentro de la categoría mixta nivel cuatro del abierto internacional de Capital Cheer Medellín, Colombia 2022.

En el estado de Guanajuato ha sido parte de equipos como Dragones All Star, Premir Sport y Ultimate Training Center.

A nivel nacional, ha sido bicampeón individual de gimnasia dentro de la Cup Tour Mazatlán, además de participar en competencias como C&D en Puerto Vallarta, Xplosive en Aguascalientes y muchos eventos más alrededor del país.

En el 2017 y 2019 nominado a mejor gimnasta nacional de acuerdo a ranking de posiciones de lo mejor del Campeonato Internacional The Magical Championship Of The World Gran Nacional C&C y lo más destacado de los nacionales Copbrands.

Deportes Con la mente puesta en Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023

Así también en el 2019, nominado a talento joven deportivo de la ciudad de Salamanca por la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) y seleccionado en 2020 por el equipo multicampeón mundial California All Stars Smoed.

Buscará representar a México en mundial de Canadá

Luego de ser galardonado por el gobierno municipal, Kevin Lara, manifestó que buscará una vez más representar a México dentro del mundial 2024 a realizare ahora en Canadá.

“vamos a seguir preparándonos dentro de este deporte, aunque por el momento más enfocado a la universidad; los try outs, serán en Enero y el mundial en Abril, me estoy reorganizando en ambos aspectos y estar lo mejor posible para las audiciones”, acotó Kevin Lara.

Así también comentó que tras su participación dentro del mundial registrada en Abril, en el mes de Junio regresó a la actividad deportiva dentro de la Cop Mazatlán 2023 donde obtuvo dos primeros lugares con el equipo Héroes All Star de la Ciudad de México, nivel cinco y seis de un total de tres en las cuales él participó.