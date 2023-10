Uruguayo hace “match” con Petroleros Salamanca C FC

Salamanca; Gto. Partido a partido es como el futbolista uruguayo, Franco González Ibáñez, defensa central de equipo Petroleros Salamanca C FC, busca construir y comenzar a ganar cosas importantes dentro del futbol mexicano, vino a ocupar segunda plaza de extranjero y ha ganarse un lugar en el primer equipo, hasta el momento está cubriendo las expectativas.

Para el jugador charrúa, cada partido con Petroleros de Salamanca C FC es como una final.

Franco González Ibañez se incorporó al equipo Petroleros Salamanca C FC iniciada la temporada 2022 – 2023, el periodo de registros por venir a cubrir plaza de extranjero se lo permitió, llegó proveniente de Uruguay, país en el cual desde pequeño ha practicado el futbol por herencia familiar, convirtiéndose con el equipo de la capital petrolera del bajío en el primer jugador profesional de su familia.

“Práctico futbol desde pequeño por herencia familiar, mi papá, mis hermanos, tíos juegan futbol, estoy muy contento por este paso que he dado en mi carrera, vengo a sumar, he llegado aún equipo muy bueno y fuerte en todos los sentidos, me gusta este equipo y la actitud que hay, estoy aquí para lograr cosas importantes, llegué a ganarme un puesto primero que nada, creo que voy bien, lo estamos demostrando partido a partido, cada juego para mi es una final”, externó el uruguayo.

A ello agrego, “me he sentido demasiado bien, me costó una semana el tema de la adaptación y poder ser tomado en cuenta, siempre me gusta dar más de lo que me dicen y eso me ayudó a agarrar el ritmo, afortunadamente todos estamos tirando para el mismo lado, es un grupo humano muy bueno, de eso es lo que se trata el fútbol, cuando hay grupo las cosas llegan solas y por eso vamos donde vamos, con mucho esfuerzo y actitud las cosas se llevan lejos”.

Desde su debut con el equipo Petroleros de Salamanca C FC a la fecha ha habido partidos importantes donde se han dado resultados muy valiosos, como en su momento fue la victoria ante el subcampeón Inter Playa del Carmen; el triunfo ante Deportiva Venados, líder de grupo en ese momento y el reciente empate a cero goles ante un pletórico Estadio de Irapuato.

Al respecto señala, “contra Inter Playa del Carmen fueron tres puntos muy importantes para estar ahí arriba, contra venados fue un partido muy lindo que nos dejó muy contentos y ante Irapuato sumamos un punto muy valioso que a nosotros nos sirvió para seguir allá arriba (sic)”

Ahora el equipo aspira a recuperar el liderato que llegó a ocupar al menos en una ocasión previo a la incorporación del jugador uruguayo, para ello Franco González quiere seguir sumando la experiencia adquirida en la Liga Salteña a sus compañeros.

Y es que el futbolista uruguayo se encontraba jugando dentro de la Liga Salteña de Uruguay donde consiguió un ascenso de división el año pasado, además de un campeonato y antes de incorporarse al Club Petroleros Salamanca CF se encontraba peleando el liderato en su país.

Para terminar señaló, que a diario le gusta trabajar con mucha humildad y sacrificio, para él cada partido es una final, se he venido entendiendo muy bien con sus compañeros, además destaca el apoyo recíproco al interior del plantel.