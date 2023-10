Petroleros Salamanca cuenta con carácter y personalidad: Víctor Saavedra

Salamanca; Gto. Además de retomar los entrenamientos con felicitación para sus pupilos por el esfuerzo, la personalidad y el carácter mostrado el pasado sábado en medio de un pletórico Estadio Sergio León Chávez y ante un equipo Irapuato con el cual se tiene histórica rivalidad deportiva, Víctor Saavedra, estratega del conjunto Petroleros Salamanca C FC, resaltó el trabajo realizado por sus pupilos y gracias a lo cual se encuentran metidos en la pelea por el liderato del grupo dos de la Liga Premier Serie A.

El estratega Víctor Saavedra destacó el esfuerzo, la personalidad y el carácter mostrado por sus pupilos dentro del clásico regional.

Aprobaron prueba de fuego ante pletórico estadio

Al respecto comentó, “el partido del sábado fue un juego muy complicado por el apoyo de la afición, un estadio lleno que algunos les puede pesar, el equipo nuestro se plantó con mucha personalidad y carácter, prueba de ello es el buen resultado que se sacó porque es una cancha complicadísima por el apoyo de la afición más que nada, la verdad felicito a los jugadores por haber jugado de tú a tú con Irapuato, sabíamos que era un partido muy ríspido y de mucho roce pero quien no conoce este tipo de escenario o tipo de rivalidad entonces no sabe de qué se trata, porque sabemos que son partidos que se juegan con un nivel de tensión muy alto y donde cada pelota se tiene que pelear como si fuera la última, entonces, estoy muy orgulloso de mis jugadores y equipo porque pasaron una prueba de fuego por el escenario que se presentó”.

A ello agregó, “esa plaza y cancha pesa cuando la gente se mete con su equipo hace la diferencia y hace que tú como jugador des ese plus que a veces se requiere para definir algunos partidos, pero si, lo que no debes hacer tanto aquí en Salamanca como en Irapuato es salir y jugar nada más por jugar, no, no, no, hay un ingrediente extra y un orgullo por ver quien es mejor de la región, a mí parecer fue un empate justo para ambos equipos, yo respeto al adversario y sobre todo mucho a la afición que fue lo que ofreció Irapuato, un bonito escenario que yo creo todos quisiéramos volver a estar ahí pero ya no se puede, ahora estamos en otro rol y como tal debemos de cumplir con él”.

Quieren ganarse cariño y respaldo de la afición

En relación a la entrada de aficionados que registra el Club Petroleros Salamancas C FC cuando juega de local con respecto a lo vivido el fin de semana en Irapuato comentó, “yo creo poco a poco nos vamos a ir ganando el cariño y respaldo de la afición, aquí estamos creciendo en lo deportivo y futbolístico y en esa medida yo creo que va a venir acercándose la gente, aunque no está por demás invitar a la gente que venga y apoye a este grupo de jugadores que están poniendo en alto el nombre de salamanca y como el sábado en cada partido van a dejar cuerpo, vida y corazón como dicen por ahí para tratar de obtener buenos resultado en beneficio del equipo de Salamanca”.

El equipo Petroleros Salamanca seguirá dejando cuerpo, vida y corazón en cada partido.

Enfatizó, “de antemano sabemos que cuando como jugador y equipo se brinda buen espectáculo en la cancha la afición va a venir a apoyarte, de eso ni duda tengo, en Salamanca se tiene una gran afición también, poco a poco se va a ir acercando, yo espero comience a verse reflejado en las tribunas a partir del partido que se viene y que los muchachos se sientan respaldados por su gente y su público, creo poco a poco todo esto se va ir dando”.

Empate a cero fue justo para Víctor Saavedra

En cuanto al empate de cero a cero registrado en Irapuato externó, “sabíamos que era importante obtener un buen resultado, yo siento que fue justo, creo que hasta en patadas y jugadas estuvimos parejos, también nosotros generamos una jugada clara de gol al igual que ellos, haciendo un análisis de lo que fue el partido y ya viendo el video con calma me quedó tranquilo porque a final de cuentas los muchachos se comportaron a la altura, se sacó un gran empate, la cancha de Irapuato pesa, es por ello que felicite a mi equipo por el esfuerzo, el carácter, la personalidad mostrada en ese escenario que a muchos les pudo pesar, pero a mi equipo no le pesó porque sabíamos que ese partido no se podía perder”.

Los Petroleros Salamanca seguirán trabajando para ganarse el cariño y respaldo de la afición salmantina.

Así también mencionó que el jugador Andrés Garza tuvo un problema en el tobillo y en la parte posterior, de ahí por lo cual para el partido ante Reboceros de la Piedad no podrán contar con él, de ahí en fuera todos los demás integrantes del plantel están considerados y contemplados para arrancar dependiendo de lo que muestren durante la semana.

Con respecto a Carlos Vázquez y el guardameta Axel Quiroz que en primer día de entrenamiento no trabajaron al parejo que el resto de sus compañeros informó, “lo de Carlos Vázquez y Axel Quiroz es el resultado del partido, todos sabemos que podemos salir con alguna molestia, ambos presentan una ligera lesión, nada de gravedad, él único descartado será Andrés Garza de ahí en más podremos contar con plantel completo, lo de Iván Alvarado, también ya se incorpora de lleno esta semana, su aporte es importante y esperamos contar con él (zic)”.

Y es que Iván Alvarado viene cargando una lesión, trae un problema en el glúteo y en la espalda baja, sin embargo, se espera esta semana ya pueda reincorporarse y ser contemplado para el partido ante la Piedad.

Piden no demeritar esfuerzo del equipo Petroleros

Al abordar el tema de las declaraciones vertidas por Luis Fernando Soto, estratega del Club Irapuato, señaló “como te comenté, respeto mucho a su equipo, es un buen equipo, respeto a su directiva y no se diga a su afición, pero los comentarios de él creo están fuera de entorno, yo creo trata de justificar y buscar pretextos por no haber sabido contrarrestar el planteamiento que nosotros les presentamos, la verdad le recomiendo que mejor se dedique a trabajar con su equipo y que no demerite lo que ha hecho Salamanca hasta ahora, porque los muchachos han trabajado muy bien y el segundo lugar que llevamos en el grupo no es obra de la casualidad, es producto del trabajo constante; nosotros nos preparamos cada día para cada partido en cuanto a cómo anular contrarrestar y ser superior al adversario, yo cuando perdí contra Celaya y con Cancún no puse pretextos o cuando no la metemos tampoco pongo excusas, ni demerito lo que hace el adversario yo creo que aquí lo mejor que él pudiera hacer es enfocarse a su equipo, ponerse a trabajar y no buscar pretextos, porque si de pretextos hablamos ahora sí que eso es una muestra de la incapacidad que tenemos a veces para descifrar los planteamientos”

Además subrayó, “yo me enfoco a mi trabajo y mi equipo, lo demás ya es obra y trabajo del entrenador de enfrente, aquí un ejemplo muy claro de caballerosidad nos la dio hace unas semanas el director técnico del equipo Venados, sus declaraciones fueron claras y contundentes, me pasaron por encima, no tengo nada que decir y nos felicitó por el triunfo obtenido ante ellos; así hubiera sido, si a mí me hubieran ganado, felicito al adversario, a su equipo y a su afición, pero afortunadamente se sacó un buen resultado, yo creo que esto habla de la caballerosidad y humildad que debemos tener cuando se nos presenten ese tipo de resultados…; e incluso en una declaración de él escuche que decía iba ganar el clásico, hay públicamente un video al respecto y a lo mejor esa es su frustración por no haber podido ganarnos, pero yo si le recomiendo que ya ha salamanca me lo deje en paz, a mi equipo, porque también hay otra declaración de él donde ganamos y nos dijo que habíamos generado media jugada de gol en un partido, entonces yo creo que está más preocupado por Salamanca que por su equipo, que se enfoque a su equipo y con su directiva para que enmiende su camino, porque yo estoy muy tranquilo, trabajando con mi equipo y si no quiere que le den patadas que no juegue futbol porque este es un juego de roce, es una realidad y siempre va haber patadas en el futbol, pero mi equipo no es que salga a pegar o a jugar de mala leche, siempre fuertes y leales a la pelota como yo les digo y adelante”.