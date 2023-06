Triplete de oro y plata ganan salmantinas en Levantamiento de Pesas

Salamanca, Gto. (OEM-Informex).- En el arranque de la actividad relativa a la disciplina de levantamiento de pesas de los Juegos Nacionales CONADE 2023, las hermanas salmantinas de la comunidad de Valtierrilla, Ana Paloma y Romina Nava Castillo se cuelgan triplete de oro y plata, respectivamente, para la delegación guanajuatense.

Los Juegos Nacionales CONADE 2023 en disciplina deportiva de levantamiento de pesas tiene como sede el auditorio Amado Nervo de la ciudad de Tepic, Nayarit, dentro de la cual se encuentran compitiendo alrededor de 700 pesistas, los mejore del país en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Sub 23, rama femenil y varonil.

La halterista de la comunidad de Valtierrilla obtiene la distinción de campeona nacional Sub 20.

En lo que respecta a la rama femenil, las hermanas pesistas salmantinas, Ana Paloma y Romina Nava Castillo, dentro de sus respectivas categorías subieron al podio colaborando así con seis medallas de las 26 cosechadas (16 fueron de oro, tres de plata y siete de bronce) por la delegación guanajuatense.

Dentro de esta jornada, la pesista Ana Paloma Nava Castillo, por segunda edición consecutiva, se cuelga triplete de oro, en la edición anterior cosechó las tres preseas doradas en la categoría Sub 17.

En la presente edición sube a lo más alto del podio de la categoría Sub 20 división 45 kgs al realizar un levantamiento de 54 kgs en arranque y 71 kgs del envión, para un total de 125 kgs.

Gracias a lo anterior la atleta salmantina se proclama campeona nacional de la categoría Sub 20 de la división 45 kgs.

Luego de conseguir su segundo triplete de oro, Ana Paloma Nava Castillo manifestó para la CODE encontrarse orgullosa y satisfecha porque todos sus entrenamientos y sacrificios están reflejadas en las medallas, además de dedicar sus medallas obtenidas a sus entrenadores, familia y amigos.

En sus primeros juegos CONADE, Romina Nava Castillo obtiene triplete de plata en la categoría Sub 15

Dentro de la misma jornada, la debutante Romina Nava Castillo sumó tres medallas de plata de la categoría Sub 15 en división 36 kgs. La originaria de Valtierrilla levantó 40 y 50 kgs en arranque y envión, respectivamente.

Al término de su participación, Romina Nava Castillo, con la voz entrecortada por la emoción de haber logrado su primer podio en su debut nacional como producto de su empeño y dedicación, dijo a la CODE encontrarse agradecida con sus entrenadores y su familia, entre ellas su hermana Paloma.

Otras guanajuatenses medallistas en Levantamiento de Pesas

Así también, entre otras guanajuatenses que destacaron en arranque de los Juegos CONADE 2023 de Levantamiento de Pesas se encuentran las favoritas Yesica Hernández, Joselin López y María José Hernández al cumplir con el pronóstico de oro en sus respectivas categorías, refrendando la jerarquía que las ha acompañado durante los últimos años.

Joselin López González, mejor conocida como “La Pulgarcita”, quien levantó 68 kgs en el arranque y 90 en envión para un total de 158 kgs; sumó tres metales dorados por tercer año consecutivo.

Por su parte Sofía Elizabeth Rodríguez López se quedó con dos medallas de bronce en el envión con 50 kgs y en total con 93 kgs.

Deportes Salmantinos campeones estatales en Levantamientos de Pesas

Yesica Yadira Hernández conquistó el pódium con el oro en la categoría Sub 23, en lo que es su penúltimo año de Juegos Nacionales.

Así también la medallista mundialista Sub 17, María José Hernández Servín, se consolidó como la campeona absoluta de la categoría Sub 20 en los 59 kgs y se quedó con las tres medallas de doradas levantando un peso de 81 en el arranque y de 101 kgs en el envión para un total de 182 kgs.

Por su parte, Kelly Alexandra López Ponciano hizo lo propio dentro de su categoría Sub 15 en peso de 49 kgs al sumar tres medallas de oro más para la causa guanajuatense al sumar 64 en el arranque y 78 en el envión.

De manera simultánea, Edith Guadalupe Guevara Cleto se quedó con dos medallas de bronce en las modalidades de arranque y total de la categoría Sub 17 de la división 55 kgs. Al mismo tiempo Paola Lizbeth Núñez Solís hizo lo propio al conseguir otros bronces más para la entidad en la categoría Sub 20 de los 64 kilogramos.

Ya para el cierre de la jornada, llegó el último triplete de oro por conducto de Vanessa del Carrmen Andrade Almaguer de la Sub 17 división 59 kgs., en arranque, envión y total, dominó la prueba ante sus oponentes con 76 kgs y 96 kgs, respectivamente, para un total de 172.