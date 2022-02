“Tanke”, el tapatío que ha conquistado Salamanca por sus goles

De cara al partido de vuelta de los Cuartos de final del 40 Aniversario del Torneo de Los Soles, el tapatío, Gerardo Martínez Meza “Tanke”, oleo, asegura que el título de mejor rompe redes sería el extra, lo principal para él es ser campeón del Torneo de Los Soles.

Gerardo “Tanke Gol” Martínez, tiene 19 goles, de los cuales 13 registró en fase de grupos y seis en liguilla, uno más que su más inmediato perseguidor, ambos se encuentran instalados en cuartos de final y van por el boleto a semifinal con sus respectivos equipos.

Al respecto, el jugador ex profesional de equipos como Irapuato y Celaya en Liga Premier comenta, “estar metido en la pelea por el título de goleo me hace sentir bien, muestra de que se vienen haciendo bien las cosas, vamos a seguir metiéndole para lograr el título de goleo que no es lo principal para mí, sería el extra, lo principal es ganar el torneo de Los Soles”.

En relación al partido de ida de los cuartos de final ante Independencia Dolores Hidalgo comenta, “ha sido un partido que al principio se veía controlado, pero que al final se nos complicó bastante, sin embargo, en base al esfuerzo del equipo se logró sacar el resultado”.

Con respecto a qué se puede esperar del superlíder para el partido de vuelta señala, “lo mismo que se ha venido haciendo a lo largo de todo el torneo, proponer y hacer un buen futbol, sin dar ventaja de nada”.

Así también agradeció el apoyo de la familia, la afición, directiva y compañeros por la confianza.

El integrante del equipo Constructora MLC por segunda ocasión se encuentra participando dentro del Torneo de Los Soles y sobre lo cual opina, “es un torneo de alta competitividad, sabemos que hay muchos jugadores ex profesionales e incluso algunos saliendo, otros con demasiado recorrido dentro de este certamen, es un torneo de mucho prestigio donde hay oportunidad de jugar para todos, ex profesionales o no”.

Para terminar comentó, “al equipo lo veo bien, al final del partido se nos vinieron encima y supimos aguantar, creo eso es importante, estamos y listos preparados para el partido de vuelta”.