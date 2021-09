Talento Salmantino competirá en Copa Nacional Indios 2021

Del 16 al 19 de septiembre, equipos salmantinos de Hockey Sobre Pasto competirán en diversas categorías dentro de la Copa Nacional Indios 2021 en Guadalajara, Jalisco.





Los equipos participantes dentro de la octava edición de la Copa Nacional Indios son el equipo HC Bienen femenil y varonil, ambos categoría libre. El equipo femenil Abejas categoría libre.

Así también, el representativo varonil categoría libre de la Liga Salmantina de Hockey, así como el equipo Halcones Millonarios femenil categoría libre. Ambos recientes campeones el torneo de fogueo celebrado en la cancha de hockey Siglo XXI de Salamanca, Guanajuato.

Dentro de las categorías menores participa en Sub 15 el equipo varonil Inter y en femenil el equipo Bienen. Así también se tendrá representación salmantina con el equipo Inter dentro de la categoría Sub – 6





Además, cuatro chicas locales forman parte del vigente equipo campeón de la Copa Indios llamado Tres Generaciones integrado por varias seleccionadas y ex seleccionadas nacionales.

Las hockistas salmantinas que buscarán refrendar el campeonato en categoría libre con Tres Generaciones son Begoña Oviedo, Fernanda Oviedo, Arlette Estrada y Vannesa Nava.

De igual manera dentro de este certamen competirá a manera de preparación en categoría libre, la Selección Nacional de México Mayor de la cual forma parte Luis Moreno y Daniel Rangel.

La actividad relativa al hockey cinco tendrá como escenario el estadio de Tiro con Arco y la categoría Libre en el Estadio Panamericano de la perla tapatía.

Dentro de la rama femenil libre participan los equipos Tres Generaciones, Selección Jalisco, Bienen, Mayas, Baja California, Halcones Millonarios, Abejas y PAV.





Mientras tanto en rama varonil libre competirá Soles, Leopardos, Patos, Selección Mexicana, Baja California, Rayos y Centellas, Indios HC, La Furia, Liga Salmantina de Hockey, Mayas, Lado B, Bienen y PAV.

En la categoría Sub 15 Varonil el equipo Inter, Xalisco, Baja California, Tiburones y Rayos; en femenil Baja California, Inter, Centellas, Xalisco y Tiburones.

La categoría Sub 12 varonil tiene como participantes a Xalisco y Tiburones, y Sub 9 mixto a Xalisco, Tiburones, así como Rayos y Centellas. Y en Sub 6 mixto Inter y Selección Jalisco.