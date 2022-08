Surge rivalidad sobre el ring entre Séptimo Dragón y Saiyrus

Diversas empresas de Lucha Libre han comenzado a enfrentar en diferentes ciudad de Estados Unidos a luchador guanajuatense de origen salmantino, Séptimo Dragón y al gladiador tamaulipeco oriundo de Matamoros, Sayrus.

En las últimas fechas ambos luchadores mexicanos se han enfrentado en Estados Unidos.

El fin de semana y tras varias semanas de haberse enfrentado por la Copa Oasis “The Best Of The Town” en Brownsville, Texas, volvieron a enfrentarse en Brig Spring Texas

Deportes “Luchar en Japón ha sido una experiencia inolvidable”, Séptimo Dragón

Al respecto Séptimo Dragón comenta, “es una rivalidad un poco rara ya que él y yo somos pareja de trabajo desde hace varios años, pero últimamente nos han enfrentado en diferentes ciudades de Estados Unidos, esta rivalidad está volviéndose diferente porque es un gran amigo, más sin embargo, cada vez que luchamos nos damos con todo, a final de cuentas nosotros trabajamos donde nos pongan, con quien nos pongan y si el promotor para él es importante ponernos en contra esta bien, creo se está volviendo una pequeña rivalidad, cada que luchamos terminamos llenos de moretones, golpes en la cara en el cuerpo y por más amigos que seamos siempre nos estamos dando con todo, me encanta a mí enfrentarlo a él, esta vez fue en Big Spring, Texas”.

El enmascarado Sayrus es el primer campeón extremo aéreo PXN, ganándose así el mote de “Príncipe Extremo”.

Han sido pareja de trabajo en diversas arenas de Lucha Libre.

Por su parte, Séptimo Dragón, ha ganado el trofeo de la The Riversa School en Texas, campeón de parejas y tríos, campeón en Phoenix Arizona, Campeón Ali y campeón DTU. Por sus habilidades y dotes también conocido como el “kamikaze Aéreo”.

De igual manera ha luchado en diversos países del mundo, recientemente en Tokio, Japón donde debutó dentro de la Lucha Libre GLEAT donde triunfó y ahora tiene invitación para regresar antes que termine el año.

Parecido en su físico e indumentaria ha hecho pensar que ambos son hermanos e incluso gemelos.

La amistad entre ambos surgió en la ciudad de Guadalajara hace siete años, “íbamos en contra, de hecho nos caíamos mal, después la gente nos comenzó a confundir que si éramos hermanos o gemelos porque físicamente y de la cara nos parecemos mucho, así como en nuestro estilo de vestimenta, nos parecemos mucho, de un tiempo para acá todos empezaron a decir que era mi hermano, nos hicimos grandes amigos, hasta la fecha mi mejor amigo, mi hermano del alma”.

En este último enfrentamiento protagonizado por ambos la gente estuvo emocionada, todo el combate fue una lucha de estilo de llaveo y aéreo, creciendo la rivalidad sobre el ring, sin dejar de prevalecer la amistad abajo del cuadrilátero.