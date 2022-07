“Luchar en Japón ha sido una experiencia inolvidable”, Séptimo Dragón

Recién desempacado de Japón, el luchador guanajuatense de origen salmantino, Séptimo Dragón, viajó con destino al Paso Texas donde en mano a mano enfrentará a Sayrus por la supremacía de la Copa Oasis “The Best Of The Town”.





En días pasados, Séptimo Dragón, luchador independiente, regresó con la victoria del país Nipón, triunfó en su debut dentro de la empresa de Lucha Libre GLEAT de Japón.

Al respecto comenta, “ha sido una experiencia inolvidable, era un sueño que tuve desde siempre y ahora hacerlo realidad, regresar de Japón, regresar con la victoria de la mano, y saber que mi trabajo fue bien aceptado, me tiene contento, voy a regresar para el mes de Septiembre a Japón, la función se va a realizar en el Korakuen Hall, aún no me lo creo porque sinceramente pensé tendría que pasar más tiempo para que pudiera estar de nueva cuenta por allá”.

Así también externó, “cuando llegué a Japón no se conocía mucho sobre Séptimo Dragón, después de mi presentación, se hizo todo un movimiento, hay muy buenos comentarios por parte de la afición y personal del medio luchistico de aquel país, estoy muy contento por todo lo que la vida me está dando y las oportunidades que se están abriendo”.





Con respecto al movimiento generado en torno a su figura de luchador comentó, “la gente de Japón es exigente y un tanto dura para aceptar un luchador, hay que tener talento y ganas de hacerlo para mostrar de lo que uno está hecho en este tipo de retos, esto me tiene muy contento porque ha sido una oportunidad que aproveché desde el primer segundo que estuve sobre el ring, ahora con trabajo duro poder demostrar porque se me están dando las oportunidades…; la gente de Japón feliz por el simple hecho de tener un representante más de México allá (sic)”.

A su regreso de Japón, Séptimo Dragón, ha estado participando en diversas funciones de lucha libre, una de ellas en San Francisco del Rincón y otra en el estado de Querétaro, mientras que este domingo estará en Brownsville, Texas, enfrentará mano a mano al enmascarado Sayrus por la supremacía de la Copa Oasis.

Posteriormente, el día domingo 31 de Julio, estará en Celaya para participar en función de Lucha Libre organizada por la Unión de Luchadores de Celaya “ULC”.