Surge oportunidad para Héctor “Cyborg” López en preliminar de Budo Sento

Con el apoyo de sus compañeros de Predators Salamanca y del equipo multidisciplinario de Novaria Medik, Héctor Reynaldo López Blanco “Cyberg” se prepara para debutar este fin de semana en peleas preliminares de Budo Sento.

Héctor “Cyborg” López suplirá a su compañero de entrenamiento y medallista de bronce continental ante la IFMMA, Daniel Amézquita Fuentes, quien ha tenido que ceder su lugar al presentar problema de salud del cual ya se está recuperando.

El peleador de adopción salmantina suplirá a medallista continental de bronce de IFMMA.

Al respecto “Cyborg” López originario de la ciudad de Saltillo pero radicado en Salamanca desde hace varios años comenta, “estoy bien emocionado y nervioso, me estoy preparando con apoyo de magnificas personas, no he dejado de entrenar, quiero aprovechar esta oportunidad, esto me anima a echarle el doble para adelante, le estoy dando con todo porque es una de las ligas más reconocidas en Latinoamérica, el entrenamiento que tuve para ayudar a Daniel Amézquita en su preparación me ha servido de mucho, vamos a ir por la victoria (sic)”.

Por otro lado, el integrante del equipo Predators Salamanca subraya, “desde pequeño mi mamá me inculcó el deporte, he estado en full contact, futbol y tae kwon do, desde que llegué a Salamanca comencé a practicar Artes Marciales Mixtas, ellos me recibieron como familia y de ahí para adelante”.

Enfatizó, “tengo tres años dentro de este deporte, no he bajado la guardia, pelear en importantes ligas, ese es uno de mis sueños, así como ser profesor de educación física, ahorita se me está dando la oportunidad de pelear en Budo Sento y no hay que desaprovechar la oportunidad”.

A ello agregó, de Saltillo llegué a Silao con mi papá, ahí conocí a mi pareja actual que es de Salamanca, por eso me vine para acá, entonces dio la casualidad que un amigo entrena aquí, y me invitó, de ahí ya no solté, han sido mi segunda familia, son con quienes vivo parte del día”

A lo largo de estos tres años ha tenido peleas amateurs en torneos desarrollados en Tlaxcala y Guanajuato.

Actualmente, es parte de la primera generación de atletas certificados como cinta azul avanzado en todo México.

Ante la emergente oportunidad de participar a nivel amateur dentro de Budo Sento ha contado con apoyo del grupo multidisciplinario.

Ahora buscará poner en alto a Guanajuato y Salamanca, entidad con la cual se siente agradecido por haber sido recibido como su fuera de aquí.

Con respecto a mensaje de apoyo para su compañero que suplirá comenta, “espero se recupere pronto, él es muy bueno, es uno de los que me han ayudado a crecer mucho dentro de este deporte, ya que le toque a él estaré ahí apoyando como siempre”.

Así también, aprovecho para enviar su saludo hasta saltillo a su abuelita Consuelo a quien dice querer mucho.

Para terminar señaló que espera ganar y traer la victoria, “estoy motivado, voy a dar guerra a mi oponente, me estoy preparando para dar lo mejor de mí”.

Ante la emergente oportunidad de participar a nivel amateur dentro de Budo Sento, el artemarcialista de adopción salmantina recibe el apoyo del grupo multidisciplinario de Novaria, donde recibe terapia y preparación utilizando la cámara hiperbárica para aumentar resistencia cardiovascular, así como entrenamiento en la cinta de carrera para su resistencia física, además cuenta con apoyo psicológico para enfocarse y visualizar el tipo de combate que quiere tener, donde él pueda controlar el evento y que no lo controlen a él.

Para ello cuenta con una calendarización de terapias y entrenamiento de dos a tres horas durante el día, sin olvidar el seguimiento que se encuentra teniendo con apoyo de la nutrióloga para generar más masa muscular y disminución de grasa corporal para llegar al peso que se requiere sin necesidad de deshidratarse o hacer un esfuerzo extraordinario.