Salmantino gana bronce en Colombia, ahora debutará en preliminares de Budo Sento

Lo que inició por hobby en su adolescencia, ha comenzado a brindar frutos en la vida del arte marcialista guanajuatense de origen salmantino, Daniel Amézquita Fuentes, peleador del equipo Predators que ha alcanzado importantes esferas del deporte federado de la Artes Marciales Mixtas (MMA).

Luego de conseguir tercer lugar continental, aumentaron sus objetivos y metas

Daniel Amézquita obtuvo medalla de bronce en campeonato continental 2022 de MMA celebrado en Colombia, evento avalado por la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas (IFMMA), además de ser medallista de plata en campeonato nacional 2021 de la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas (FAMM).

A finales del año pasado, Daniel Amezquita Fuentes, tuvo la oportunidad de representar a México en campeonato continental de MMA realizado en Bogota, Colombia, “cuando comencé nunca me imaginé llegar a estos niveles, sin embargo, en base a esfuerzo y sacrificios se logró atender la convocatoria, fue un poco complicado sobre todo por el tema de los apoyos para mi pasaje, comida y hospedaje, este es un deporte que está creciendo poco a poco, de ahí por lo cual aún no hay suficiente apoyo”.

Las peleas de Budo Sento se llevarán a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera

A ello agregó, “a lo largo de cuatro semanas me preparé para ese evento, le echamos todas las ganas para que se pudiera dar esta oportunidad y se logró, me hubiera gustado traerme el primer lugar, sin embargo, los nervios, inexperiencia e ir solo sin mi coach me afectó un poco emocionalmente, me concentré lo mejor que pude, le eché todas las ganas y di lo mejor de mí, estoy muy contento por el desempeño y la experiencia ganada”.

Dentro de la división 70 kilos categoría ligera participaron ocho peleadores de diversas nacionalidades, se fueron eliminando hasta sacar el campeón, “el nivel fue muy bueno, hay excelentes peleadores e incluso más chicos que yo, es muy admirable lo que hacen, me hubiera gustado haber comenzado esto a edad más temprana edad”.

Enfatizó, “estoy muy feliz por el logro alcanzado, para mí se ha vuelto un sueño representar a mi país en este deporte, esta vez fue a nivel continental, ahora mi objetivo es alcanzar un mundial, espero esto se dé muy pronto ya sea a nivel amateur o profesional”.

Con respecto a sus inicios dentro de este deporte comentó, “inicié hace diez años, tenía alrededor de 15 años, vi un pequeño anuncio por mi colonia y me animé a probar algo diferente, desde que comencé he tenido el mismo coach a quien considero parte de mi familia, gracias a él me he mantenido dentro de este deporte”.

En relación a competencias donde ha participado comenta que, “a nivel de competencia comencé a participar en torneos a partir del 2019, poco a poco me fue envolviendo este deporte, ahora quiero llegar aún mundial (sic)”.

La mayoría de las peleas amateur de Daniel Amézquita han sido en el estado de Guanajuato, así como en otros estados, alcanzando un subcampeonato nacional de la AFAMM en 2021 y ahora un tercer lugar a nivel continental.

Actualmente forma parte de proyecto deportivo encabezado por la familia multidisciplinaria de Novaria

A ello agregó, “luego del campeonato continental, las metas y objetivos aumentaron, sinceramente, cuando estás allá solo y sin una esquina que te conozca, te da miedo en ese momento, sin embargo, logré que el miedo se transformara en mucha emoción positiva, con muchas ganas de salir adelante, de demostrar a mi pueblo si se puede y que Salamanca puede llegar a niveles internacionales o mundiales de MMA”.

Mientras tanto, en puerta tiene una pelea dentro de una de las empresas más importantes a nivel Latinoamérica, será en Budo Sento este 21 de Abril, será parte de la cartelera preliminar, “me siento emocionado por pelear en una empresa conocida, para mi es un logro llegar ahí, estoy seguro serpa un importante paso de muchas metas que se pueden conseguir o se están consiguiendo, vamos a echar muchos kilos a esta pelea”.

Por lo anterior se está preparando en lo físico y en mejorar en el armamento que ya tiene para llegar muy decidido y con la estrategia definida para enfrentar a su adversario.

Para terminar, invitó a jóvenes y adultos aprender algo nuevo, “no sientan miedo de experimentar algo nuevo ya sea en esta u otra disciplina, se debe intentar porque nunca se sabe de lo que se puede ser capaz sino se intenta”.

Daniel Amézquita es considerado un peleador disciplinado que ha encontrado en este deporte la humildad para enseñar y compartir conocimientos, además de tener rápida capacidad de adaptación para cualquier modalidad de artes marciales mixta.

Gracias a estos resultados, forma parte de un proyecto deportivo impulsado por la gran familia multidisciplinaria de Novaria, centro de rehabilitación que apoya de manera altruista apoya en su recuperación a deportistas de elite en aras de ayudarlos a cumplir sus objetivos y contribuir en la generación de deportistas de alto rendimiento en Salamanca.