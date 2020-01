Soldadura apalea al sublíder Laboratorio

Con pizarra de 14 carreras a 4 la novena Soldadura le pega al sublíder Laboratorio en jornada 16 de la categoría 2da Fuerza Liga Petrolera de Béisbol.

El campo “Ing. Antonio M. Amor” albergó este enfrentamiento donde el sublíder Laboratorio en cierre de la primera entrada inaugura la pizarra con dos carreras enviadas al plato, mientras que en segunda entrada ambas novenas empujaron una carrera al plato.

Gráfica/Miguel Manjarrez.

Sin embargo, en apertura de la tercera entrada, la novena Soldadura arma rally de 7 carreras con las cuales remonta la pizarra.

El equipo Soldadura se encamina a la victoria con una más enviada al plato en cuarta entrada, mientras que en quinta entrada con rally de cinco carreras selló la victoria ante un rival que en el cierre de esta última consigue empujar una al plato sin poder evitar cargar con el descalabro.

En labor sobre la loma se alza con la victoria Salvador Camacho y carga con la derrota Mauro Garza.

EL DATO...

Contra todo pronóstico ganó Soldadura.

La novena Soldadura tuvo como mejores bateadores a Salvador Camacho 2 VB 2 C 1 H, Omar Mejía 3 VB 2 C 1 H, Eder Rodríguez 2 VB 1 C 1 H y Cuitlahuac Ceballos 1 VB 1 C 1 H 1 H2.

Mientras tanto el sublíder Laboratorio como mejores en caja de bateo tuvo a Julio Nuñez 2 VB 1 C 2 H, Fabio Landín 2 VB 2 H, Jesús Garza 3 VB 2 H, Antonio Hernández 3 VB 1 C 1 H y Rolando Mariño 3 VB 1 C 1 H.

Con este resultado el equipo Soldadura obtiene su segundo triunfo del presente certamen, mientras que el sublíder Laboratorio carga con su tercera derrota de la temporada.