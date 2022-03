Sobresale delegación salmantina de Levantamiento de Pesas

Con doce atletas en primer lugar, así como dos deportistas en tercer lugar y tres competidores en cuarto lugar en respectiva categoría y rama, la delegación salmantina de Levantamiento de Pesas regresó del campeonato estatal rumbo al Campeonato Nacional Infantil y Juegos CONADE 2022.

La ciudad de Irapuato albergó el campeonato estatal donde el municipio de Salamanca participó con 17 atletas de la comunidad de Valtierrilla, todos ellos ubicados entre los cuatro primeros lugares.

Al respecto, Manuel Zavala, entrenador de la delegación salmantina comenta, “han sido buenos resultados, las marcas se encuentran dentro del rango esperado, esto nos permite tener una mejor visualización de lo que se viene para nuestros atletas”.

En ese sentido comentó, “se viene la siguiente etapa rumbo a Juegos CONADE 2022, ahí competirán los mejores de la categoría Sub 15, Sub 17 y Sub 20; mientras que la categoría infantil 2010 se está preparando para el campeonato nacional infantil 2022”.

A ello agregó, “en los últimos cinco años esta es delegación más grande de atletas salmantinos que compite dentro del estatal, los resultados han sido muy buenos, el ranking nos indicará quienes de ellos representarán al estado dentro del regional a celebrarse en Abril, mientras que el campeonato nacional infantil se va a desarrollar en el mes de Septiembre”.

Así también recordó, “en el 2019 tuvo lugar el último campeonato nacional infantil, posteriormente el evento se suspendió por el tema de la pandemia, ahora se está retomando el trabajo con la categoría 2010 (zic)”.

En la categoría infantil 2010, los pesos y lugares ocupados por los salmantinos dentro del estatal, fueron los siguientes: Romina Nava, primer lugar (arranque 30 y envión 38); Ximena Zavala primer lugar (arranque 34 y envión 44); Sebastián de la Cruz, primer lugar (arranque 33 y envión 45) y Héctor Zárate (arranque 39 y envión 50).

Mientras tanto, en la categoría Sub 15, Evelyn González, cuarto lugar (arranque 31 y envión 43); Julieta Ramírez, tercer lugar (arranque 52 y envión 66); Antonio Tovar, cuarto lugar (arranque 45 y envión 55); Eleazar López, cuarto lugar (arranque 43 y envión 55); Roberto Mendoza, tercer lugar (arranque 57 y envión 73); Angel Silva, primer lugar (arranque 85 y envión 105); Saúl Hernández (arranque 85 y envión 118).

Dentro de la categoría Sub 17, Ana Paloma Nava, primer lugar (arranque 50 y envión 65); Tania Hernández, primer lugar (arranque 60 y envión 90), Alexis González, primer lugar (arranque 95 y envión 112) y Pablo Medina, primer lugar (arranque 125 y envión 165).

Y en la categoría Sub 20, Arturo Sierra, primer lugar (arranque 105 y envión 130) y Misael Puente, primer lugar (arranque 110 y envión 125).