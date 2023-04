Séptimo Dragón celebrará quince años de luchador en su natal Salamanca

Después de cuatro años de haber luchado por última vez en su ciudad natal, el internacional luchador salmantino, Séptimo Dragón, volverá a la capital petrolera del bajío para celebrar 15 años entre los encordados con cartelera al lado de Eragon-Kid Guajardo e hijo de Coco Azul, enfrentará al luchador japonés, Takuma Nishikawa, Sky Blue y Kraken Rudo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La prometedora función de lucha libre tendrá lugar el sábado 22 de abril a partir de las cinco y media de la tarde en salón Renovación de la colonia Infonavit Uno, inmueble que hace 15 años vio debutar como luchador salmantino a Séptimo Dragón, en aquélla ocasión bajo el nombre de Rejoneador.

A lo largo del primer trimestre del año 2023 ha tenido presentación en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Al respecto, Séptimo Dragón comentó que “ahí fue donde junto con Desastre Negro comencé a entrenar bajó las órdenes de Rey Muerte y Máscara de Acero, en aquél entonces tenía entre doce o trece años de edad”.

Deportes Séptimo Dragón, luchador salmantino representa México en Puerto Rico

Y es que muy cerca al salón Renovación, de la Colonia Infonavit Uno, vivía la abuelita de Séptimo Dragón. “Mi abuelita vivía cerca de ahí, jamás me imaginé llegar a luchar donde ahora estoy luchando, ni tampoco me imaginé regresar donde inicié como luchador, esto me motiva demasiado, ahí fue el lugar donde todo inició, ahí debuté con el nombre de Rejoneador, mi maestro de aquél entonces, Máscara de Acero, me propuso usar ese nombre, yo no tenía ropa de luchador en ese tiempo, él me prestó su indumentaria y nombre que utilizaba de joven, así tuve unas cinco presentaciones, ya después diseñé mi imagen como Séptimo Dragón”.

Enfatizó que “esta presentación tiene un sentimiento especial para mí, después de 15 años regresó al lugar donde comencé a entrenar e incluso debuté como luchador” (sic).

A lo largo del primer trimestre del 2023, Séptimo Dragón ha tenido presentación en Japón, Estados Unidos y Puerto Rico.

Sin embargo, a lo largo de su trayectoria deportiva ha participado en diversas funciones de lucha libre por Sudamérica, Centroamérica y gran número de estados del país de las barras y las estrellas.

Previo a su regreso a Salamanca, el internacional enmascarado luchará en Atlanta, Estados Unidos.

En su más reciente presentación, el internacional enmascarado salmantino, por segunda ocasión en el año, registró participación en Estados Unidos, esta vez en Alton, Texas, al lado de Sayrus, enfrentó a D Luxe y Daimond del Consejo Mundial de Lucha Libre, ganó la lucha semiestelar.

Previo a su presentación en la capital petrolera del bajío, el internacional luchador salmantino tendrá su tercera función del año en Estados Unidos, ahora será en Atlanta, lugar donde ya ha estado.