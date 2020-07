Sangre ruda y luchística corre por las venas del Referee Luis Segura

A lo largo de 15 años, el deportista Luis Enrique Segura Rangel ha forjado su propio camino dentro de la Lucha Libre, donde como luchador por cinco años tomo el nombre de Deaht Angel, posteriormente ha acumulado una década como Referee del Pancracio.

Al respecto, el ex luchador y actualmente Referee Luis Enrique Segura comenta, “el saber que la sangre ruda y luchística corre por mis venas al ser sobrino de un iniciador de la Lucha Libre Salmantina y también por parte de mi papá quien de igual manera por poco tiempo estuvo arriba de un cuadrilátero, es motivo de orgullo y una responsabilidad muy alta. Esto ha sido solo una base, pues mi responsabilidad ha sido desempeñar mi trabajo de manera correcta y seguir forjando un camino propio dentro de este deporte (zic)”.

Desde niño, la Lucha Libre llamó la atención de Luis Enrique Segura, surgiendo años después para él la oportunidad de empezar a entrenar en varios lugares, comenzando a practicar la Lucha Libre en León Guanajuato.

Como luchador, utilizó el nombre de Death Ángel, las indumentarias era un pantalón negro y una playera azul con guantes negros; otro equipo consistía en una playera con huesos al frente y unas alas a la espalda, un pantalón negro, guantes y botas negras. Las máscaras eran blanco con negro, y negra con motivos en plata, rojo y azul.

Al respecto comenta, “tome el nombre de Death Angel por el misticismo que envuelve a los ángeles y las misiones que estos tienen, como el de la muerte, quien conduce de una etapa de vida a una de sueño y descanso eterno (zic)”.

Luego de cinco años como luchador tuvo que retirarse debido aun problema pulmonar, detectado hace once años.

“Los médicos me impidieron seguir luchando, al principio fue muy complicado asimilar que no podría darle nuevamente vida al personaje que me permitía sacar mi lado b, tuve que enfrentar un proceso para desprenderme de él y entender que no habría más opción que ser solo un aficionado a la Lucha Libre”, recuerda Luis Enrique Segura.

Un año después, recibió la invitación para regresar al cuadrilátero, ahora como encargado de impartir justicia, “como Referee inicie por invitación del Príncipe Marín hace 10 años, desde ese momento él se convirtió en mi maestro”.

Además destaca, “la Lucha Libre representa para mí una forma de liberar todo lo negativo que la vida presenta, me sirve como una válvula de escape de esas situaciones; también representa una eterna lucha entre el bien y el mal (técnicos y rudos), donde dependiendo de la situación puede ganar uno u otro, el Referee debe estar atento en lo más posible para evitar que se den situaciones que vayan contra el reglamento, aplicarlo de manera correcta y oportuna a fin de que gane quien lo merece”.

En cuanto a cuáles son sus mayores satisfacciones que a la fecha le ha dejado la Lucha Libre subraya, “he podido conocer mis alcances, mantener una disciplina y el cómo resolver dificultades de manera rápida y efectiva; Además me ha permitido conocer a muchas personas del mundo de la Lucha Libre y con quienes tengo una buena relación de amistad; me ha permitido conocer la hermandad que existe entre la gente que integra la Lucha Libre. Es un deporte donde la disciplina es fundamental, al igual que un equilibrio emocional, aprender a trabajar en equipo y de manera individual, mejorar la velocidad de reacción y de análisis. Con ello aplicado a la vida normal permite ser mucho mejor persona”.

Para terminar se dijo agradecido con personal de la LLNG, ASLL, Dragones Independientes, Golden Star y Rey Muerte por las oportunidades brindadas.