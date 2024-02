Salvador Sandoval, un salmantino en la Elite del Basquetbol Sobre Silla de Ruedas

Consolidado en la elite del Basquetbol Sobre Silla de Ruedas (BSR), el jugador guanajuatense de origen salmantino, José Salvador Sandoval González, a lo largo de ocho años se ha mantenido en la considerada hoy en día mejor liga del mundo en deporte adaptado, actualmente como parte del equipo de la ciudad de Málaga, España, busca por segunda ocasión en la historia del Club Reyes Gutiérrez, clasificarse a la Final Four, formato que ha regresado para definir al campeón de la División de Honor, esto luego de entregar el título de manera directa por varias campañas al líder de la tabla general.

Actualmente el ala – pivot, Salvador Sandoval, con equipo Reyes Gutiérrez se encuentra metido en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones, esto luego de una muy buena primera vuelta realizada en su temporada de debut en Málaga.

Orgulloso de estar al nivel de la División de Honor en España

A ocho años de haber llegado a la Liga de España o División de Honor de BSR, el seleccionado nacional mexicano comentó, “es algo que me tiene en cierta forma orgulloso, saber que puedo estar al nivel de esta liga, son varios consecutivos compitiendo en el viejo continente, es un gran logro personal, mi meta siempre ha sido seguir trabajando para mantenerme aquí y llegar a lo que siempre he deseado, ganar una liga en España donde ya varias veces he estado apunto, pero por una y otra cosa se me ha negado, he estado haciendo buen trabajo para tratar de conseguirla, creo que si continuó por este camino pronto puedo llegar a ganar el título de liga (sic)”.

Salvador Sandoval, llegó al viejo continente para la temporada 2016 – 2017 donde ya ganó una Eurocopa, además de tener un tercer lugar en la Copa del Rey, así como un tercer lugar en la Final Four de la División de Honor.

“Poco a poco he ido consiguiendo algunos objetivos deportivos, a final de cuentas es por lo que estoy aquí, ganar títulos, espero pronto se me puedan dar”, externó Salvador Sandoval.

Su arrojo, atrevimiento, manejo de la silla, talento y sobre todo buena puntería, permitió al basquetbolista salmantino entrar en la órbita de los clubes de la considerada hoy mejor liga del mundo en Deporte Adaptado.

“La directiva de mi nuevo club está muy contenta conmigo, saben que llevo varios años en Europa respondiendo dentro de la pista, están satisfechos con mi desempeño, ya son ocho o nueve años dentro de esta liga, hoy en día considerada la más fuerte del mundo, lo cual indica que seguimos haciendo las cosas bien”, manifestó el basquetbolista mexicano.

Ha jugado Liga de España, Copa del Rey y Copa de Europa

En su primera temporada en la Liga Española de BSR, el jugador salmantino terminó como el mejor encestador del equipo, Mideba Extremadura de Badajoz, además de conseguir a finales del 2017 la clasificación a la Copa del Rey 2018.

Para la temporada 2017 - 2018, cierra la primera vuelta en calidad de líder e invicto con Mideba Extremadura de Badajoz, récord que nunca antes había logrado la quinteta pacense, además de tener el plus de recibir apoyo de su familia en las gradas, esto le alentó a seguir esforzándose y enseñar a sus hijos que todo es posible.

Dentro de la temporada 2018 – 2019, Salvador Sandoval vivió grandes momentos con Mideba Extremadura de Badajoz e incluso previo al desarrollo de la misma, el basquetbolista salmantino fue reconocido como máximo anotador de torneo internacional de preparación celebrado en Lisboa, además de quedar en primer lugar.

Luego de tres temporadas cierra su primera etapa con Mideba como tercer lugar de la Final Four de la Liga de España y con su primer campeonato cosechado dentro de la Copa de Europa 2019, ascendiendo de la Euroliga 2 a la Euroliga 1.

Dentro del segundo certamen en mención, Salvador Sandoval, encestó canasta agónica con la cual dicho equipo clasificaba a la final del campeonato misma que ganan 86 – 61 al club SSD Santa Lucia Sport de Italia tras haber dominado la justa en calidad de líderes e invictos.

Posteriormente estuvo una temporada inconclusa por el tema del Covid 19 con el equipo Iberconsa, Vigo de España, donde jugo su cuarta temporada.

En Iberconsa vivió interrupción de la temporada por la pandemia, encontrándose en ese momento el equipo en séptimo lugar y sin posibilidad de avanzar a Final Four, la competencia se dio por concluida sin que fuera declarado un campeón.

Luego del periodo de confinamiento y regreso gradual a la actividad deportiva, ante la falta de acuerdo con Iberconsa, Vigo de España recibe una buena oferta del equipo que lo llevó al viejo continente, Mideba Extremadura, de ahí por lo cual regresa a Badajoz.

Aun en medio de restricciones sanitarias y tras haber regresado a México por la suspensión de la actividad deportiva a nivel mundial a consecuencia de la pandemia, retoma su participación dentro de la Liga de España, en esa ocasión no tuvieron partidos de pretemporada e hicieron una especie de burbuja de cara al inicio del nuevo torneo que trajo consigo al primer lugar de la tabla como campeón.

Para el 2021, el ala – pivot con el mote de la “Serpiente Azteca” o “Torre Azteca”, mantuvo la puntería acertada, llegó a tirar por arriba de los 30 puntos en algunos partidos.

Una temporada donde alcanzó un cuarto lugar dentro de la Liga Española de BSR donde además cerró la primera vuelta como sublíder a consecuencia de un solo descalabro registrado, sin embargo, en la segunda vuelta se les escapó la pelea por el campeonato, mientras que en la Copa del Rey sufren prematura eliminación y la copa de Europa se mantuvo suspendida por prevención.

El cierre de su segunda etapa con Mideba Extremadura de Badajoz, no fue con buenos números por la escases de plantel, “la mayoría de la competencia la enfrentamos con un plantel muy limitado en cuanto a número de jugadores, ya al final de temporada llegaron dos refuerzos más para la Copa de Europa donde la primera fase nos bien, terminamos invictos, sin embargo, en semifinales perdimos y peleamos por el tercer lugar donde desafortunadamente el cansancio de tan poco plantel y jugar tantos partidos en pocos días nos pasó factura, quedamos en cuarto lugar”.

Con Málaga quiere ganar su primer título en Liga Española

Con respecto a su tercer Club del cual forma parte en España comenta, “desde el año pasado me encuentro en Málaga, esta temporada está siendo muy buena gracias a los resultados registrados, cerramos la primera vuelta en quinto lugar, empatados en puntos con el cuarto y tercer lugar, estamos peleando ahí la parte alta de la tabla”.

A ello agregó, “en lo personal he sido bien recibido, a parte aquí hay tres compañeros mexicanos más jugando, uno de ellos de la ciudad de León, Guanajuato, tú sabes que eso hace una parte importante también estar con gente que ya conoces, lo hace más ameno y más fácil, en ese aspecto muy cómodo jugando para este club”.

Enfatizó, “desde a principios del año pasado regresó mi familia a Europa, es algo que me motiva y ayuda mucho para estar concentrado y tratar de estar dando siempre lo mejor de mí, esa parte me está ayudando mucho”.

Por lo pronto, Salvador Sandoval, se recupera de una lesión sufrida recientemente durante el entrenamiento, “la radiográfica de la mi mano no presentó noticias favorables, me han dicho que la recuperación será de entre cuatro y seis semanas, va a ser un tiempo para mí y para el equipo largo de espera porque al parecer no hay otra manera digamos de poder acortar esos tiempos, espero pronto poder iniciar con la rehabilitación”.

Además, comento “esta lesión me ha caído un poco mal, tendremos la Copa del Rey en febrero, lo más seguro si son los tiempos que me han dicho los doctores no podré jugar, estamos un poco a la espera de poder hacer algo y jugar ese torneo tan importante para el equipo, espero llegar a ese evento y aportar juego a mi equipo para tratar quedar lo más alto posible”.

Con respecto a la segunda vuelta de la Liga de España manifestó, “seguramente regrese antes de que termine, el objetivo es cerrar fase clasificatoria entre los primeros cuatro lugares para disputar la Final Four que se ha reactivado a partir de la presente temporada para definir al campeón”.

Así también señaló, “es muy alta la posibilidad de luchar por ese cuarto lugar para poder clasificar a las finales, instancia en la cual solo una vez ha logrado instalarse en su historia el equipo de Malaga (sic)”.

A lo largo de estos ocho años en España, Salvador Sandoval, ha sido nombrado en varias ocasiones como el mejor jugador del partido, reconocimiento entregado por la Liga de BSR de España de manera individual en base a cantidad de puntos encestados, rebotes ganados, asistencias dadas y robos realizados.

Desde el 2019 sin actividad la Selección Nacional de BSR

Como seleccionado nacional ha sido noveno lugar en mundial juvenil Sub 23 de Turquía 2013; tercer lugar dentro de la Copa América 2013 de Bogotá, Colombia que clasifico a México al mundial de Corea, campeón en Para Centroamericano 2014 de Guatemala; quinto lugar en Juegos Para Panamericanos 2015 de Toronto, Canadá; quinto lugar Copa América de Cali, Colombia 2017, campeón invicto en Para Centroamericano 2018 de San José, Costa Rica; y séptimo lugar en Juegos Para Panamericanos de Lima, Perú 2019.

Para terminar, comentó “la última participación registrada por México a nivel de selección nacional fue en Juegos Para Panamericanos de Lima, Perú, después se vinieron problemas administrativos que aún no se han solucionado y eso nos ha tenido parados en este aspecto, de momento no se sabe que va a suceder todavía”.