Salmantinos suben al podio a recibir medalla de plata en Hockey varonil Sub 21

En medio de fanfarrias y melodía We Are The Champions de Queen, el representativo guanajuatense de hockey sobre pasto Sub – 21 varonil conformado por deportista salmantinos subieron al podio a recibir la medalla de plata ganada en Juegos Nacionales CONADE 2022 celebrados a lo largo de cuatro días en Baja California.

La ceremonia de premiación fue encabeza por autoridades deportivas de aquel estado, de la Federación Mexicana de Hockey y representante de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE).

La ceremonia de premiación fue realizada horas después de disputarse las finales relativas a la categoría Sub 21 femenil y varonil.

Los primeros representativos en ser galardonados fueron los referentes a la rama femenil donde el tercer lugar (bronce) se lo lleva Sonora, el segundo lugar (plata) para el anfitrión Baja California y el primer lugar (oro) para Estado de México.

Posteriormente se llevó acabo la entrega de medallas a los tres primeros lugares de la rama varonil, tercer lugar (bronce) Sonora, segundo lugar (plata) Guanajuato y primer lugar (oro) para el anfitrión Baja California.

El representativo guanajuatense Sub 21 varonil terminó invicto la fase de grupo, avanzando a semifinal en segundo lugar de su grupo por diferencia de goles, registró 18 anotaciones a favor y solo una en contra.

A la ofensiva tuvo como mejores jugadores a los Seleccionados Nacionales, Alberto Rangel y Alan Estrada, ambos con seis anotaciones.

En la semifinal, el representativo varonil tuvo una gran reacción ante Estado de México, luego de ir perdiendo dos a cero, empata el partido y en shoot outs consigue el boleto a la final de la mano del experimentado jugador Alan Estrada.

Con la medalla de plata amarrada, jugó por la anhelada presea de oro, ahí sucumbe, cuatro anotaciones a dos, apareciendo en los minutos finales Alberto Rangel con dos anotaciones, la reacción del representativo guanajuatense fue muy tardía para regresar a la pelea por el metal deseado por todos.

El representativo guanajuatense Sub 21 varonil que obtiene la medalla de plata en Juegos Nacionales CONADE 2022 se encuentra conformado por Alberto Rangel Martínez, Diego Cisneros García, Kevín Gerardo Valdez Castellanos, Carlos Manuel Pérez Martínez, Emiliano García Pérez, Diego Celaya Martínez, Mauricio Togo Fonseca, Luis Alexis Ramírez Uribe, Julian Jolomo Rangel, Jesús Emmanuel Hernández Sánchez, Marlon García García, Alan Gustavo Gutiérrez Vázquez, Derick Santillán Juárez, Leonardo Maximiliano Ruelas Camacho y Jorge Alan Estrada Rodríguez Entrenador Miguel Angel Martínez, Delegado Víctor Manuel Castillo.

Terminada la participación de los representativos guanajuatenses Sub 21, la estafeta es tomada por los selectivos estatales Sub 18 que a temprana hora de este lunes inician actividad relativa a la ronda preliminar de los Juegos Nacionales CONADE 2022.