Salmantinos sobresalen gracias a su técnica, coraje y amor por el arte marcial

Arropados por sus familiares, integrantes de la generación 45 de cintas negras Moo Du Kwan Salamanca a cargo del sabonin, José Mario Herrera Martínez “El Salamanca” 7mo Dan, disfrutaron y gozaron de evaluación realizada en la ciudad de México, su técnica, coraje y amor por el arte marcial les hizo regresar satisfechos por los resultados obtenidos.

Entre aplausos, reconocimientos y respectivos grados de cintas dejaron en claro encontrarse trabajando muy duro sobre el dojang, ha sido una generación que ha refrendado su entrega, superando temores, haciendo todo lo posible por alcanzar sus metas deportivas.

Desde 1978 la agrupación Moo Du Kwan Salamanca del sabonin José Mario Herrera Martínez no ha dejado de promover cintas negras.

Al respecto el sabonin, José Mario Herrera comentó, “regreso muy contento por el trabajo que se hizo, realmente es una generación que me ha sorprendido por su entrega, ellos están sobresaliendo, venció más su técnica, coraje y amor al arte marcial y lo superaron, estoy satisfecho de verlos aprobar, una vez más mostraron delante de los demás que conservamos la técnica impartida por nuestros orígenes, estamos firmes, me siento completamente orgulloso de ellos, desde el más chico hasta el más grande, realizaron una labor muy buena, mucha gente reconoció su capacidad, todos trabajaron y dieron este nuevo paso en su formación deportiva (sic)”.

La evaluación realizada por la Asociación Mexicana de Moo Du Kwan en la Ciudad de México fue un evento donde participaron cerca de 190 competidores de diversos estados de la República Mexicana como Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca y Guanajuato por mencionar algunos.

Por el equipo Moo Du Kwan Salamanca obtuvieron notas sobresalientes: Leonardo Daniel Ramírez Ramírez (cinco áreas), Karol Adán Prieto Ramírez (tres áreas), Ximena Gómez Granados (dos áreas) y Andrey Trasvina López (un área).

Así también regresan con notas excelentes, Alexis Uriel Ramírez Ramírez y Gabriela Prieto Ramírez.

Mientras tanto Enrique Jiménez González, Emilio Jiménez González y Carlos Adrián Ojeda Nieto regresaron con muy buenas notas.

Todos ellos pasaron por cinco mesas de evaluación, entre las cuales se encontraron los básicos, formas básicas y avanzadas, pateo, combate y distancia larga y pateo polchaki, además los grados primeros dan tuvieron un sexto desafío, combate contra uno, dos, tres y libre.

Al respecto Leonardo Ramírez comentó, “me sentí muy nervioso, pero confiado en mi mismo por todo lo aprendido y enseñado por mi sabonin, afortunadamente me fue muy bien, estoy muy emocionado porque no he dejado de entrenar en el dojang y en casa”.

Por su parte Karol Adán Prieto comentó, “mentalmente y físicamente me fue muy bien, me sentí un poco nervioso, pero a la vez con la confianza de haberme preparado y entrenado mucho, estoy muy feliz ya que logre aprobar”.

A su vez Ximena Gómez externó, “me sentí bien, un poco nerviosa, me desenvolví mejor en básicos y formas, me costó más el combate contra cuatro, esto feliz y agradecida, esto no hubiera sido posible gracias a mi sabonin y mis papás”.

Para terminar Andrey Tresvina destacó, “al principio confiado, conforme avance me puse un poco nervioso, logré controlar ese punto, me faltó concentración, regreso contento porque he dado un paso más”.