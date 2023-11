Arrecia preparación Moo Du Kwan Salamanca para examen de cintas negras

Desde 1978 la agrupación Moo Du Kwan Salamanca bajo el cargo del sabonin, José Mario Herrera Martínez “El Salamanca” 7mo Dan, no ha dejado de promover cintas negras, esta será la generación 45 que acuda a la Ciudad de México para ser evaluada por los expertos en la materia.

Al respecto José Mario Herrera “El Salamanca” comentó, “este próximo dos y tres de diciembre un total de nueve de nuestros integrantes acudirán a la Ciudad de México a presentar examen cinta negra, estamos muy contentos y orgullosos de todos ellos, gracias a su disciplina y constancia han cumplido con los requerimientos para ser promovidos de grado”.

Intensos entrenamientos vienen teniendo de cara al examen de cinta negra que tendrán en la Ciudad de México.

Los integrantes de Moo Du Kwan Salamanca que acudirán a la ciudad de México para ser evaluados son María Ximena Gómez Granados (3er Poom), Víctor Enrique Jiménez González (2do Poom), José Emilio Jiménez González (2 Poom), Alexis Uriel Ramírez Ramírez (1er Dan), Jesús Gabriela Prieto Ramírez (1er Dan), Leonardo Daniel Ramírez Ramírez (1er Poom), Carlos Adrián Ojeda Nieto (1er Poom), Andrey Didier Transviña López (1er Poom) y Karol Adán Prieto Ramírez (1er Poom).

Todos ellos habrán de pasar por cinco mesas de evaluación, entre las cuales se encuentra básicos, formas básicas y avanzadas, pateo, combate y distancia larga y pateo polchaki, además los primeros Dan tendrán que aprobar una sexta mesa, combates contra uno, dos o tres.

Buscan ser aprobados por la Asociación Mexicana de Moo Du Kwan.

A lo largo de 44 generaciones de cintas negras, Moo Du Kwan Salamanca, ha logrado la aprobación de todos sus integrantes evaluados, esta vez acudirá con nueve en edades entre los 10 y 14 años.

Entre ellos se encuentra Jesús Gabriela Prieto Ramírez y Alexis Uriel Ramírez Ramírez, ambos Primer Dan.

Al respecto Alexis Uriel Ramírez comenta, “me gusta hacer mucho deporte, principalmente el Tae Kwon Do por la disciplina que se promueve a través de ello, además de considerar que es una disciplina donde considero puedo llegar muy lejos”.

Con respecto al examen que se avecina señaló, “me siento seguro de mismo, mi sabonin me ha ayudado mucho y entrenado para esta evaluación”.

El próximo fin de semana serán evaluados por expertos en la materia.

Para terminar comentó que no tan fácilmente se rinde y que todo esto no sería posible sin el apoyo de mis papás y mi sabonin que me ha estado ayudando en todo.

Por su parte María Ximena externó, “estoy muy feliz y un poco nerviosa por el examen, estoy entrenando fuerte patas, formas y básicos, creo eso me puede ayudar en mucho a salir avante”.

A lo largo de esta semana los integrantes de Moo Du Kwan Salamanca van a cerrar preparación, de tal manera viajen el dos de diciembre para ser evaluados el domingo tres.