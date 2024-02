Salmantinos sobresalen en primera etapa del estatal de atletismo

Los deportistas salmantinos Alessandro Rea Hernández y Emilio Galván Aguilar del equipo “Tigre” Toño consiguen dar marca dentro de la primera etapa estatal de atletismo que les permitirá formar parte del selectivo guanajuatense de la disciplina rumbo a Juegos Nacionales CONADE 2024.

Te recomendamos: Con fogueo estatal cerrará el año Club de Atletismo Tigre Toño

Atletas de los diversos municipios del estado de Guanajuato acudieron al Macro Centro Deportivo León uno para tomar parte de la competencia clasificatoria en las distintas pruebas de pista y campo.

Dentro de este marco, el atleta salmantino Alessandro Rea en salto de altura categoría Sub 18 con una elevación de 1.80 supera el corte de 1.67 mts y con ello gana su lugar dentro del selectivo estatal.

Cabe mencionar Alessandro Rea se encuentra viviendo su segundo proceso clasificatorio a Juegos CONADE, el año pasado representó a Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional donde obtuvo medalla para el estado.

Deportes Atletas salmantinos ganan medallas en torneo de fogueo estatal

De igual manera dentro de esta primera etapa, el atleta salmantino, Emilio Galván, ha superado la marca mínima en la prueba salto con garrocha categoría Sub 20 al alcanzar una altura de 3.20 mts, registro requerido para formar parte del selectivo estatal.

Así también con posibilidad de formar parte del selectivo estatal se mantiene el atleta salmantino Alexander Aguilar en 100 y 200 mts categoría Sub 18, Sebastián Peralta en 100 y 300 con vallas, Raúl Reyna en salto con Garrocha categoría Sub 18 y Axel Hernández categoría Sub 16 en salto de longitud y 150 mts.

Quienes también pelearon por dar la marca en la primera etapa del estatal fue Ximena Hernández en categoría Sub 18 caminata 5 km al registrar 38:32,35 min, siendo la marca mínima por superar los 31:08,36 min.

De igual manera, Adolfo Pérez, en prueba 10000 metros categoría Sub 20 busco clasificar, sin embargo, cronometro 1: 17,38.6 hras cuando la marca mínima es 34:42 min.

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

Cabe mencionar participación de los atletas salmantinos dentro de la primera etapa clasificatoria estatal ha sido posible gracias al apoyo de los padres de familia.