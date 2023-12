Con fogueo estatal cerrará el año Club de Atletismo Tigre Toño

Teniendo como mejor carta de presentación a Alessando Rea Hernández en la prueba salto de altura, el Club de Atletismo Tigre Toño cerrará el año con fogueo estatal a realizarse este fin de semana en la ciudad León.

Te recomendamos: Consejo Mexicano de Artes Marciales celebra reunión con instructores locales

Alessandro Rea, recientemente fue reconocido por su esfuerzo, dedicación y resultados conseguidos dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2023, instancia en la cual obtuvo medalla de bronce.

A lo largo del 2023, Alessandro Rea ha dado buenos resultados en atletismo.

Una competencia donde debutó, Alessandro Rea, quedándose a unos centímetros de la medalla de oro, además de mejorar ocho centímetros su marca personal en relación a su mejor resultado obtenido dentro del macrorregional y 18 centímetros con respecto al estatal.

Así también, Alessando Rea, ha competido dentro del VII All Comers Atletissímo Pista y Campo 2023, con sede Comité Olímpico Mexicano (COM), donde obtuvo el primer lugar de los 200 metros planos Sub 16.

Ahora, Alessandro Rea junto a sus compañeros de club buscará cerrar el año con su mejor marca.

Dentro del estatal de fogueo competirán por el Club de Atletismo Tigre Toño un total de seis atletas salmantinos informó el entrenador, Juan Antonio Morales Hernández.

En último evento del año, Alessandro Rea, buscará dar su mejor marca en salto de altura.

Al respecto señaló, “vamos en vallas, salto de altura con Alessandro y dos niños que por primera vez participan, además de tener como prospecto a Alejandro Aguilar en la prueba de 100 y 200, así como, a Sebastián Peralta en la prueba de 80 y 300 con vallas (sic)”.

Por otro lado, Juan Antonio Hernández Morales, agradeció a todos quienes se unieron a la carrera con motivo del 45 aniverario del Club de Atletismo Tigre Toño realizada en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”.

El Club de Atletismo Tigre Toño a largo de cuatro décadas y media se ha convertido en el principal semillero de atletas salmantinos convencionales en pruebas de pista y campo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

A nivel de juegos nacionales ha conseguido medallas para el estado de Guanajuato e incluso por ahí algunos han estado en concentración con selección nacional alcanzando el estatus de preseleccionados nacionales para categorías juveniles.