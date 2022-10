Salmantinos galardonados tras colgarse medalla en Juegos CONADE

Atletas salmantinos, medallistas en Juegos Nacionales CONADE 2022, en diversas disciplinas deportivas acudieron a ceremonia de reconocimiento a su esfuerzo y trabajo que otorgó Gobierno del Estado, a través de CODE Guanajuato.

Por segundo año consecutivo, el estado de Guanajuato ocupó el quinto lugar del medallero nacional con 254 medallas, 76 fueron de oro, 76 de plata y 94 de bronce.

Ximena Andrea Pérez Armenta máxima medallista de la delegación guanajuatense de natación en Juegos CONADE 2022.

Todos ellos recompensados de acuerdo al metal conseguido a través de las becas que CODE Guanajuato brinda del periodo agosto a diciembre, como parte de los apoyos para continuar con su preparación hacia la edición 2023.

Esta edición, Guanajuato participó con 801 deportistas, 372 mujeres y 429 hombres en 38 disciplinas, la mayor número de medallas ganadas para el estado se registraron en levantamiento de pesas que destacó con número uno del país, seguida de atletismo, natación, ciclismo, karate do, judo, remo, squash, TKD y ajedrez.

Delegación de halterofilia, número uno nacional

Entre los medallistas salmantinos galardonados se encontraron los atletas de la comunidad de Valtierrilla, al colaborar en el medallero con nueve preseas de oro y cuatro de bronce, de las cuales seis distinciones doradas fueron en rama varonil y tres en femenil.

Deportes Salmantino concentrado con selección nacional de Levantamiento de Pesas

Al respecto, Juan Manuel Zavala, entrenador de Levantamiento de Pesas en la comunidad de Valtierrilla, comenta: “El resultado ha sido muy bueno por parte de Salamanca en estos Juegos CONADE 2022. Los chavos estuvieron muy enfocados en lo que iban a hacer y se lograron los objetivos planeados y un poco más, fueron nueve medallas de oro, es el mejor resultado obtenido desde el 2008 en donde se obtuvieron diez preseas doradas para Guanajuato, esperemos que las cosas sigan igual para poder seguir adelante y trabajando”.

La delegación guanajuatense de Levantamiento de Pesas ganó medalla con Pablo Medina Contreras, categoría Sub 17 división 96 kg con tres preseas de oro, Saúl Hernández Mendoza Sub 15 división +89 kg con tres medallas de oro y Misael Antonio León Puente Sub 20 división 102 kg con tres medallas de bronce.

Así también, Ana Paloma Nava Castillo, división 45 kg con tres medallas de oro y Tania Dalila Hernández Delgado Sub 17 división +81 kg con una medalla de bronce.

Grata revelación de Nadadoras Salmantinas

En la disciplina de natación resultó de ensueño la primera participación dentro de unos Juegos CONADE de la “sirena” salmantina, Ximena Andrea Pérez Armenta, conquistó cuatro medallas de oro (400 m, 200 m, 800m y 1500 m libres) y dos plata una de estas últimas dos por equipo (relevos combinado femenil), consagrándose así como la máxima medallista de la delegación guanajuatense de natación dentro de la máxima justa deportiva nacional 2022.

Atletas salmantinos de halterofilia número uno nacional con delegación guanajuatense. .

Así también, se colgó medalla, la nadadora salmantina, Dulce Gabriela Lara Rodríguez, al ganar presea de plata (400x100 m relevo combinado donde cubrió su parte de nado con el estilo de mariposa y 400 m combinado individual) y una de presea de bronce (200 metros mariposa). Entrenador Ataulfo Tejeda.

Hockey Sobre Pasto se mantiene en podio

La disciplina de Hockey Sobre Pasto también trajo medallas de plata para Guanajuato con deportistas salmantinos Sub 21 varonil, Sub 18 Femenil y Sub 15 Femenil.

La Sub 21 varonil se cuelga la medalla de plata con Alberto Rangel Martínez, Diego Cisneros García, Kevín Gerardo Valdez Castellanos, Carlos Manuel Pérez Martínez, Emiliano García Pérez, Diego Celaya Martínez, Mauricio Togo Fonseca, Luis Alexis Ramírez Uribe, Julian Jolomo Rangel, Jesús Emmanuel Hernández Sánchez, Marlon García García, Alan Gustavo Gutiérrez Vázquez, Derick Santillán Juárez, Leonardo Maximiliano Ruelas Camacho y Jorge Alan Estrada Rodríguez Entrenador Miguel Angel Martínez, Delegado Víctor Manuel Castillo.

Karate Do salmantino se estrenó con medalla en Juegos Nacionales CONADE 2022.

De igual manera medalla de plata en la categoría Sub 18 Femenil con Jenifer López Lozano, Yuritzi Eleane Hernández González, Génesis Hernández Santiago, Hannia Carolina Vega Vega, Iliana Daniela Pérez Martínez, María Fernanda Santoyo Rodríguez, Dana Rebeca Jasso Arteaga, Joselin Alexia González Conejo, Marian Gallegos Mena, Keren Rocío, Valdez Rico, Regina Cardiel Rosiles, Fernanda Itcel Guzmán Herrera, Karol Larissa Grimaldo Bazana, Ariadne Trishelle Soto Romero y Nataly Andrea Nava Robledo. Entrenador José Arturo Rangel Rocha. Entrenador Asistente Daniel Rangel Martínez. Delegado de equipo María Consuelo Herrera.

La ceremonia de entrega de reconocimientos se realizó en la vecina ciudad de Irapuato.

Y medalla de plata en la Sub 15 Femenil con jugadoras como Diana Sofía Ponce Gómez, María José Ramírez González, Melissa Almanza Carmona, Valeria Citlali Rodríguez Rico, Joss Renata Domínguez Ruelas, María Ernestina Mares González, Estefanía Camacho Aguilar, Evlin Leyva González, Jennifer Madeleine Lerma Vela, Edith Zoé Rangel Gómez Entrenador Edgar García López. Entrenado Asistente Cindy Paola Correa Conejo. Delegado Equipo Víctor Manuel Castillo.

Squash salmantino aportó medallas

Mientras tanto en la disciplina de Squahs, Daniela Camacho Hernández, categoría Sub 19, se colgó medalla de oro y Aneth Denisse Botello Escamilla, categoría Sub 15, medalla de bronce, ambas preseas por equipo. Entrenador Luis Alberto Quintal Romo.

Karate Do salmantino ganó presea

El Karate Do salmantino obtuvo su primera medalla en la historia de los Juegos CONADE a través de María Fernanda Tierrablanca Alonso que en su debut dentro de la máxima justa deportiva nacional se cuelga medalla de bronce en Kata (formas) individual femenil U21. Entrenador Fernando Reyes Galera.