Salmantinos destacan en nacional infantil de Tiro con Arco

Con la puntería atinada debuta grupo de niños salmantinos dentro del campeonato nacional de Tiro con Arco celebrado del 25 al 31 de Julio en Celaya, Guanajuato.

La delegación salmantina estuvo conformada por cinco atletas, todos ellos subieron al podio al igual que Ignacio Ramírez Andrade en lo que fue la categoría Barebow Open b.

Al respecto Juan Pablo Chávez Nolasco comentó, “contentos por el buen desempeño mostrado por cada uno de ellos, es su primera competencia oficial como parte del proceso de preparación para Juegos CONADE 2023; manejaron muy bien la presión que se tiene en este tipo de eventos”.

La delegación salmantina obtuvo primeros lugares con Jesús A. López categoría Berebow Sub 14 con cinco medallas de primer lugar, Miranda Betanzos categoría Sub 10 recurvo con tres medallas de segundo lugar, Diego Vázquez Vega categoría Sub 12 compuesto con una medalla de segundo lugar, Maximiliano Villagómez Rico categoría Berebow Sub 12 con dos medallas de tercer lugar y Andani Jiménez Chávez categoría Sub 12 recurvo con una medalla de tercer lugar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así también destaca Ignacio Ramírez Andrade en la categoría Barebow Open b con una medalla de segundo lugar y dos medallas de segundo lugar.