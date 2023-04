Salmantinos de Tiro con Arco dan marcas para Juegos CONADE

Con un saldo de seis arqueros salmantinos de la disciplina de Tiro con Arco clasificados a Juegos CONADE regresa delegación local que participó dentro del torneo clasificatorio realizado en la Unidad Deportiva Norte del municipio de Celaya.

La selección municipal de Tiro con Arco constituida por 12 integrantes, seis del Club de Tiro Halcones Magno y seis del Club Phoenix, compitieron en Celaya por el boleto a la máxima justa deportiva nacional, obteniendo la mitad de ellos el anhelado boleto.

De acuerdo a lo manifestado por Juan Pablo Chávez Nolazco, entrenador de la disciplina de Tiro con Arco, “gracias al trabajo de los muchachos, el apoyo de los padres de familia y ayuda de la COMUDE Salamanca, seis deportistas salmantinos obtienen el pase a Juegos CONADE 2023”.

Los atletas salmantinos clasificados en su respectiva modalidad y categoría son: Diego Vázquez Vega (Sub 14), en modalidad compuesto; Gerardo Sebastián Torres Briones (Sub 14), modalidad recurvo; Eli Bernardo Navarro Reyes (Sub 14), modalidad recurvo; Maximiliano Villagómez Rico (Sub) 14, modalidad recurvo e Isis Aurora Muñoz Ponce.

Así mismo, el entrenador Juan Pablo Chávez Nolasco, asistirá a Juegos CONADE como parte del equipo de entrenadores.

Los Juegos CONADE 2023 de Tiro con Arco se van a desarrollar en Aguascalientes del cinco al once de Junio.

Las expectativas son buenas, hay confianza en cada uno de los arqueros que representarán al municipio y estado a nivel nacional.

Y es que a pesar de ser debutantes los seis jovencitos salmantinos clasificados, todos ellos se han esforzado, están entrenando fuerte y se han fogueado, obteniendo resultados positivos.

Por lo pronto hay buenas expectativas y con ello aspiración de medallas para el estado de Guanajuato.

En la disciplina de Tiro con Arco Salamanca ha tenido un par de medallistas dentro de Juegos CONADE, antes conocida como Olimpiada Nacional.

Alguna vez, la delegación salmantina a nivel nacional cosechó la medalla de plata con Marco Antonio Anaya García y presea de oro con Talía Butanda de La Luz.